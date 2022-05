Parcheggio: sai che così puoi farlo solo in un caso? Eccolo

Molti automobilisti evitano di parcheggiare in questo modo, per paura di essere sanzionati. In realtà esiste un caso in cui è consentito. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

La maggior parte delle persone alla guida, cercano di rispettare il più possibile le regole della strada. Spesso infatti, si tende ad evitare di parcheggiare in alcuni luoghi particolari per paura di essere sanzionati. Sembra assurdo, ma esiste uno spazio pubblico dove sarebbe possibile sostare, nonostante in molti credano il contrario.

Esistono alcuni spazi lungo la carreggiata, che non presentano alcun cartello che vieti di sostare l’auto. Eppure in molti pensano che in certi spazi non sia possibile lasciare la macchina, nonostante non ci sia nessun segnale indichi il contrario.

Molti hanno paura di ricevere a casa una multa salta, per questo evitano di parcheggiare la macchina in questi luoghi. In realtà, non andreste in contro a nessun tipo di sanzione se decideste di sostare la vostra auto in questi punti precisi. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamoli insieme.

Parcheggiare l’auto in questi luoghi è consentito? Ecco la verità

Chi viaggia molto in macchia, sa benissimo quanto possano essere fastidiosi alcuni cartelli per il l divieto di parcheggio. Sopratutto se si tratta di un passo carrabile. A molti sarà capitato di non riuscire a trovare parcheggio, dopo ore ed ore di disperata ricerca. Quando ad un tratto spunta un posto tra due auto, vi fiondate per parcheggiare ma scoprite che si tratta di un passo carrabile.

In questi casi se vedete il cartello, non potete che continuare la vostra ricerca, ma se notate che non è presente nessuna segnalazione, potete benissimo valutare di sostare la vostra auto, sopratutto se sono presenti queste determinate condizioni.

In alcuni casi è consentito il parcheggio anche se vi trovate di fronte il cartello del passo carrabile. Uno dei più famosi è sicuramente quando la segnalazione è posta di fronte ad ingressi che permettono l’accesso da una strada pubblica verso un’area privata e viceversa.

Questo segnale, normalmente è affisso di fronte ai cancelli di accesso a cortili privati, vedendolo in molti pensano di non potere parcheggiare. Ma sarà davvero così? In realtà, senza un esplicito segnale di divieto di sosta come il passo carrabile, è possibile parcheggiare davanti ad un cancello privato.

A confermarlo è stata la Corte di Cassazione, che ha specificato che il parcheggio è consentito davanti a un cancello in assenza di passo carrabile. Voi cosa ne pensate?