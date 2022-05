Creme Solari: le migliori per i bambini sono loro

Questo è il periodo dell’anno in cui si devono scegliere le creme solari, soprattutto quelle che proteggono i nostri bambini. Ecco una lista su cosa scegliere.

Che sia al mare, al lago o in montagna, quando il sole picchia forte bisogna proteggersi. Soprattutto se la protezione riguarda i bambini che hanno una pelle ancora molto delicata e che va assolutamente preservata.

La pelle dei bambini è delicatissima, quindi molto più esposta a delle vere e proprie scottature che possono risultare pericolose.

Cosa fare per proteggersi dai forti raggi solari

Sicuramente è sano mettere sulla pelle dei bambini una crema solare che li protegga molto, come quelle con gradazione +50. Altro consiglio molto prezioso è quello di scegliere delle creme con un filtro minerale piuttosto che chimico.

Si parla infatti di ossido di zinco o biossido di titanio, che si trovano indicati proprio sulla confezione come formula di composizione della crema stessa. Queste sostanze hanno però la spiacevole controindicazione di creare sulla pelle quell’effetto di patina bianca nel momento in cui spalmiamo la crema sul corpo.

Un consiglio molto utile è quello di spalmare la crema non una, ma più volte nel corso dell’esposizione al sole per far sì che la protezione sia davvero efficace. Ecco quindi una lista delle creme da considerare:

-Baby-Carota – crema solare viso SPF 50 – Fitocose all’interno ci sono Biossido di Titanio : filtro solare UVA e UVB. Ossido di Zinco. Estratto di fiori di girasole. Gamma orizanolo: filtro solare UVA estratto dalla crusa di riso

INCI: Aqua, Helianthus annuus flower extract*, Coco caprylate, Titanium dioxide, Zinc oxide ( CI. 77947), Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Oryzanol, Sodium stearoyl glutamate, Aluminum hydroxide, Stearic acid, Capryloyl glycine, Glycerin, Tocopheryl acetate, Daucus carota leaf extract*, Iron oxides / CI77491, CI 77499, Beta carotene, Xanthan gum, Acacia senegal gum, Sodium dehydroacetate, Rosmarinus officinalis extract, Brassica napus seed oil, Sodium phytate, Citric acid, Sodium levulinate**, Sodium anisate**

–Crema Solare per neonati e bambini SPF 50 – Alga Maris (Laboratoires Biarritz) deve essere utilizzata a partire dai sei mesi di età. All’interno c’è ALGA-GORRIA: anti-ossidante. Filtri minerali: diossido di titanio e ossido di zinco micronizzati. Burro di Karité bio: nutriente, riparatore ed idratante. Olio di noce di Cocco: dona comfort, elasticità, idratazione e protezione

INCI: Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide [nano], Cocos Nucifera Oil*, Coconut Alkanes, Butyrospermum Parkii Butter*, Alumina, Stearic Acid, Glycerin**, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Hydrogenated Castor Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Coco-Caprylate/Caprate, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Caprylate, Gelidium Sesquipedale Extract, Propanediol, Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol

–Crema solare SPF 50 – Bimbi e pelli sensibili – La Saponaria all’interno ci sono Girasole e Bisabololo naturale per nutrire e lenire la pelle. Vitamina E, Melagrana e Gamma Orizanolo per proteggerla dallo stress ossidativo causato dal sole. Filtri minerali naturali

INCI: Aqua, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyapatite, Punica Granatum Fruit Water*, Coco Capryla te/Caprate, Propanediol, Helianthus Annuus Seed Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Tri (Polyglyceryl 3/Lauryl) Hydrogenated Trilinoleate, Polyhydroxystearic Acid, Lauroyl Lysine, Magnesium Stearate, Tocopheryl Acetate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Oryzanol, Bisabolol, Magnesium Sulfate, Tocopherol, Lecithin, Phenethyl Alcohol, Ascorbyl Palmitate, Undecyl Alcohol, Xanthan Gum, Glycerin, Citric Acid, CI 77492, CI 77491 (*da agricoltura biologica).

-Latte Solare Bambini SPF50+ – Omnia con il Titanium Dioxide

INCI: itanium Dioxide (NANO), Caprylic/Capric Triglyceride**, Glycine Soja Oil*, Aqua, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate**, Dicaprylyl Ether**, Coco-Caprylate**, Coco-Caprylate/Caprate**, Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, Stearic Acid, Alumina, Argania Spinosa Kernel Oil*, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil*, Prunus Amygdalus (Sweet Almond) Dulcis Oil*, Polyglyceryl-2 Sesquioleate**, Glycerin**, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Hydrogenated Vegetable Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract**, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil**, Daucus Carota Sativa Seed (Carrot) Oil**, Beta-carotene**, Brassica Campestris Seed Oil**, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Polyhydroxystearic Acid, Bisabolol**, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Sodium Chloride, Parfum, Limonene.

-Crema Solare Naturale SPF 50 in Bioplastica – Officina Naturae all’interna ha estratto di Mela Cotogna: emolliente e lenitivo. Estratto di Calendula: riepitelizzante, protettivo e lenitivo. Estratto di Malva: emolliente e calmante. Olio di Lino: elasticizzante ed emolliente. Olio di Argan: idratante e tonificante. Olio di Jojoba: nutriente e idratante. Invece come filtri solari ci sono Zinc Oxide e Titanium Dioxide

Nello specifico ecco l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients è una denominazione internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti presenti all’interno di un prodotto cosmetico) : Aqua, Pongamia Glabra Seed Oil, Dicaprylyl Ether, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Glycerin, Alcohol*, Olea Europaea Fruit Oil, Titanium Dioxide, Oryza Sativa Bran Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil*, Tocopherol, Pyrus Cydonia Fruit Extract*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Malva Sylvestris Leaf Extract*, Bisabolol, Calendula Officinalis Flower Extract*, Alumina, Stearic Acid, Pongamol, Polyglyceryl-3 ricinoleate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Hydrated Silica, Oryzanol, Magnesium Stearate, Magnesium Sulphate Eptahydrate. *da agricoltura biologica.

–Crema Solare per neonati e bambini SPF 50 – Alga Maris (Laboratoires Biarritz) da usare nei bambini a partire dai 6 mesi di età. All’interno troviamo ALGA-GORRIA: anti-ossidante. Filtri minerali: diossido di titanio e ossido di zinco micronizzati. Burro di Karité bio: nutriente, riparatore ed idratante. Olio di noce di Cocco: dona comfort, elasticità, idratazione e protezione.

Circa l’INCI: Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide [nano], Cocos Nucifera Oil*, Coconut Alkanes, Butyrospermum Parkii Butter*, Alumina, Stearic Acid, Glycerin**, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Hydrogenated Castor Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Coco-Caprylate/Caprate, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Caprylate, Gelidium Sesquipedale Extract, Propanediol, Aqua, Polyglyceryl-4 Caprate, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol.

–Latte Solare Bambini SPF50+ – Omnia che utilizza un filtro minerale, il Titanium Dioxide (NANO).

INCI: Titanium Dioxide (NANO), Caprylic/Capric Triglyceride**, Glycine Soja Oil*, Aqua, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate**, Dicaprylyl Ether**, Coco-Caprylate**, Coco-Caprylate/Caprate**, Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, Stearic Acid, Alumina, Argania Spinosa Kernel Oil*, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil*, Prunus Amygdalus (Sweet Almond) Dulcis Oil*, Polyglyceryl-2 Sesquioleate**, Glycerin**, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Hydrogenated Vegetable Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract**, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil**, Daucus Carota Sativa Seed (Carrot) Oil**, Beta-carotene**, Brassica Campestris Seed Oil**, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Polyhydroxystearic Acid, Bisabolol**, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Sodium Chloride, Parfum, Limonene.

–Baby-Carota – crema solare viso SPF 50 – Fitocose all’interno con Biossido di Titanio: filtro solare UVA e UVB. Ossido di Zinco. Estratto di fiori di girasole. Gamma orizanolo: filtro solare UVA estratto dalla crusa di riso.

INCI: Aqua, Helianthus annuus flower extract*, Coco caprylate, Titanium dioxide, Zinc oxide ( CI. 77947), Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Oryzanol, Sodium stearoyl glutamate, Aluminum hydroxide, Stearic acid, Capryloyl glycine, Glycerin, Tocopheryl acetate, Daucus carota leaf extract*, Iron oxides / CI77491, CI 77499, Beta carotene, Xanthan gum, Acacia senegal gum, Sodium dehydroacetate, Rosmarinus officinalis extract, Brassica napus seed oil, Sodium phytate, Citric acid, Sodium levulinate, Sodium anisate.

-Crema solare SPF 50 – Bimbi e pelli sensibili – La Saponaria. All’interno ci sono Girasole e Bisabololo naturale per nutrire e lenire la pelle. Vitamina E, Melagrana e Gamma Orizanolo per proteggerla dallo stress ossidativo causato dal sole. Filtri minerali naturali.

INCI: Aqua, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxyapatite, Punica Granatum Fruit Water*, Coco Capryla te/Caprate, Propanediol, Helianthus Annuus Seed Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Tri (Polyglyceryl 3/Lauryl) Hydrogenated Trilinoleate, Polyhydroxystearic Acid, Lauroyl Lysine, Magnesium Stearate, Tocopheryl Acetate, Calendula Officinalis Flower Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Oryzanol, Bisabolol, Magnesium Sulfate, Tocopherol, Lecithin, Phenethyl Alcohol, Ascorbyl Palmitate, Undecyl Alcohol, Xanthan Gum, Glycerin, Citric Acid, CI 77492, CI 77491 (*da agricoltura biologica).

Aqua, Pongamia Glabra Seed Oil, Dicaprylyl Ether, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Glycerin, Alcohol*, Olea Europaea Fruit Oil, Titanium Dioxide, Oryza Sativa Bran Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil*, Tocopherol, Pyrus Cydonia Fruit Extract*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Malva Sylvestris Leaf Extract*, Bisabolol, Calendula Officinalis Flower Extract*, Alumina, Stearic Acid, Pongamol, Polyglyceryl-3 ricinoleate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Hydrated Silica, Oryzanol, Magnesium Stearate, Magnesium Sulphate Eptahydrate. *da agricoltura biologica.