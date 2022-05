Uomini e Donne: la rivelazione di Giorgio Manetti su Gemma spiazza tutti

Durante l’intervista all’ex volto di Uomini e Donne è stato chiesto cosa dovrebbe cambiare la Galgani per trovare l’amore, l’uomo senza troppi problemi ha risposto “Gemma, come me, è una sognatrice: ma a volte nella vita, purtroppo, bisogna aprire gli occhi e smettere di sognare perché la realtà è molto, molto diversa da come si vorrebbe che fosse”.

Giorgio ha continuato l’intervista confessando di avere un bellissimo ricordo della relazione con Gemma, anche se è convito che la donna non avrebbe mai lasciato lo studio per intraprendere una relazione con lui.