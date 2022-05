Amici: Luigi Strangis caos a Domenica in, succede di tutto

Caos e polemiche a Domenica In per Luigi Strangis, ecco cosa è successo all’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi

Scoppiano le polemiche che hanno coinvolto Luigi Strangis dopo la sua partecipazione, nella giornata di ieri, a Domenica In. Il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato ospite della donna della domenica: Mara Venier. Ma il suo intervento ha suscitato la rabbia di alcuni.

Strangis è stato un ospite che ha fatto, e sta facendo, parlare molto di sé dopo la sua partecipazione al contenitore televisivo per eccellenza su Rai 1. Domenica 22 maggio 2022, infatti, è stato invitato dalla Venier, ma qualcosa deve essere andato storto. Ecco cosa è successo.

Polemiche per Luigi Strangis a Domenica In

Sono stati troppi gli errori che, secondo alcuni, hanno portato alle proteste vivaci per la conduzione di Mara Venier durante il consueto appuntamento domenicale di Domenica In. Al centro delle proteste da parte di moltissimi fan vi è la scelta della conduttrice di far entrare il campione di Amici solo verso la fine della puntata.

Inoltre, i telespettatori rimproverano a “zia Mara” di non aver fatto un’intervista che andasse più nel profondo della vita del cantante. Non vi è stata, infatti, alcuna menzione riguardo la storia con Carolina, nata proprio durante il programma made in Canale 5.

L’intervento di Luigi, infatti, è stato caratterizzato solamente da un complimento per la carriera, la promozione dell’ultimo Ep uscito e la prestazione di una sola canzone, “Tienimi stanotte”. Per molti, questo è stato troppo poco rispetto al calibro dell’ospite, e in tanti si aspettavano molto di più.

Un’ulteriore critica alla Venier è stata fatta riguardo la sua scelta di domenica scorsa di cancellare l’ospitata di Manuel Bortuzzo. Dopo la sua partecipazione il giorno prima nella trasmissione “Verissimo” di Silva Toffanin, si è deciso che sarebbe stato meglio cancellare il suo intervento.

Tuttavia, non è successa la stessa cosa con Luigi Strangis, anche lui ospite il giorno prima della Toffanin. Una scelta, quella di Mara, che da molti è stata giudicata incoerente alla luce di quanto deciso nelle scorse settimane. Per ora, la bella conduttrice veneziana ha scelto di non commentare le critiche.