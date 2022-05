Vediamo insieme come possiamo preparare un pranzo o meglio qualcosa di fresco ma super goloso anche in occasione di feste con amici.

Oggi vi vogliamo mostrare un piatto super buono che ci permette di fare una bellissima figura perchè particolare ma super veloce da preparare e che possiamo sperimentare in mille modi diversi.

Si perchè l’estate è sempre più vicina e magari abbiamo voglia di fare cene a casa sul balcone o in giardino, per chi è più fortunato, ma senza impegnarci troppo, quindi ecco che la nostra ricetta vi aiuterà tantissimo.

Rotolo di crepes: leggerissimo e super goloso

Come sempre poi è super veloce da fare e possiamo cambiare la farcitura con quello che abbiamo in caso o più ci piace, o magari creare due gusti diversi, insomma massima libertà come sempre!

Stiamo parlando di un buonissimo rotolo di crepes con un ripieno di prosciutto cotto, ecco cosa si occorre:

300 gr di farina

50 gr di zucchero

450 ml di latte

5 gr di sale

120 gr di burro fuso

8 uova

Iniziamo quindi a preparare le crepes quindi rompiamo le uova con lo zucchero e poi aggiungiamo il sale e mescoliamo con una bella forza con la frusta a mano, altrimenti usiamo il nostro robot da cucina o una frusta elettrica.

Quando il tutto è bello spumoso mettiamo dentro la nostra farina e continuiamo a lavorare in modo energico, poi mettiamo dentro il latte ed il burro che avremmo fatto sciogliere piano piano in una padellina.

Adesso che è tutto perfettamente amalgamato possiamo prendere una padellina piccola e la mettiamo sul fuoco con un filo di olio, mettiamo dentro un mestolo del nostro composto e facciamo cuocere tutti e due i lati.

Ovviamente dobbiamo ripetere questa operazione fino a quando non abbiamo finito l’impasto e vi assicuriamo che vengono un bel po’ di crepes ma che ci serviranno assolutamente tutte!

Mentre le facciamo, mettiamole direttamente su di una leccarda che abbiamo rivestito con carta da forno ed accavalliamole leggermente una sull’altra e poi possiamo iniziare a preparare la besciamella.

Per la quale ci occorre: