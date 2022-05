Laura Chiatti: Look aggressive per lei, tutti senza parole

Grazie ad un look mozzafiato, la bellissima Laura Chiatti ha lasciato tutti senza parole. Ecco com’era vestita l’attrice

Sul red carpet di Roma, Laura Chiatti h lasciato tutti senza fiato. La splendida attrice si è presentata davanti alle macchine fotografiche in ottima forma e sta facendo parlare di sé dopo aver mostrato tutta la sua bellezza impressionante.

La Chiatti si è mostrata con un innovativo look sexy-aggressive total black firmato Dolce e Gabbana che ha catturato l’attenzione dei fotografi presenti a Roma. È stata sicuramente una delle presenze più apprezzate in assoluto sul red carpet dell’ottava edizione del premio Anna Magnani, andato in scena negli studi di Cinecittà. Ecco le foto.

Laura Chiatti e il suo splendido look al premio Anna Magnani

La splendida Laura Chiatti e il suo abito che ha sfoggiato a Roma durante il premio Anna Magnani faranno parlare di sé ancora per settimane. Sì perché la bellissima attrice ha sfoggiato un look sexy-aggressive total black firmato Dolce e Gabbana: una meraviglia per chi era lì presente.

La Chiatti ha indossato infatti un top crop su un corpetto in pizzo simil-reggiseno, una bellissima gonna aderente, lunga fino al polpaccio e, infine, dei sandali son un tacco alto. Un outfit che ha messo in luce tutta la sua bellezza, esaltando i suoi capelli biondi e un fisico mozzafiato.

Sui social i fan sono letteralmente innamorati delle foto pubblicate dalla stessa Chiatti, la quale si è presentata all’evento a Roma, negli studi in Cinecittà. In compagnia dell’amico Angelo Rifino. Sul suo profilo Instagram la bella attrice ha pubblicato una foto in sua compagnia, scrivendo “Il mio accompagnatore del cuore…Grazie”.

Il suo look è piaciuto moltissimo ai suoi fan, ai partecipanti dell’evento e a tutti i fotografi presenti in sala, che non hanno lesinato foto e apprezzamenti. Una serata da non dimenticare anche grazie al premio ritirato dalla giovane attrice, la quale ha ringraziato tutti i presenti in Sala Fellini.

Laura Chiatti ha dimostrato ancora una volta di essere una delle attrici più amate e apprezzate nel panorama italiano. Di recente si era parlato di lei per via delle polemiche sulla sua eccessiva magrezza, alle quali l’attrice ha risposto dicendo a tutti che si sente bene con se stessa e in salute.