Vediamo insieme una particolare ricetta che vi farà impazzire le papille gustative e che tutti vi chiederanno come si fa!

Oggi vi vogliamo proporre un qualcosa di un po’ diverso dal solito, si sappiamo che siete bravissimi con il pesto, ma in questo caso non è la solita cosa, anzi, perchè ci sono i limone, si avete letto bene.

Un pesto assolutamente diverso dal normale ma che vi farà impazzire per la bontà è molto leggero e super fresco da fare, e poi come sempre la ricetta è velocissima e vi risolve un pranzo o una cena in poco tempo.

Pesto al limone: freschissimo e super veloce

Questa particolare versione di pesto, come potete immaginare viene da Napoli e da quelle zone, per la precisione è un piatto molto tipico di Procida, ovvero una bellissima isola di origine vulcanica che si trova nel Golfo di Napoli.

Ovviamente in queste zone possiamo avere della frutta ottima, e degli agrumi che maturano alla perfezione con il sole ed il mare, dandogli un gusto impeccabile ed un sapore intenso e rotondo.

Come si dice una volta che hai visto Napoli ti resta assolutamente nel cuore, sia per la gente ma anche per l’ottima cucina che hanno, con mille particolarità e prodotti che da altre parti non trovate.

Questa salsa poi è ottima sia per deliziarci insieme al pesce, fatto alla griglia, ma anche su di una fetta di pane tostato lascia senza parole, credeteci! Ovviamente anche sulla pasta diventa qualcosa di divino.

Ma cosa ci occorre per prepararla? Ecco gli ingredienti: