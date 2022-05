Allenamento: in 15 minuti il tuo fisico diventa una bomba

La combo perfetta che unisce esercizi e cardio: vediamo insieme l’allentamento perfetto per ottenere il fisico scolpito in 15 minuti.

La stagione calda è alle porte, nonostante giugno non sia ancora arrivato, si percepisce già aria di sole, relax e mare. Tuttavia, questo significa che è giunto il momento di fare i conti con la nostra forma fisica. Durante l’inverno avremmo dovuto allenarci costantemente, per poter sfoggiare un fisico scolpito ed invidiabile. Non ci siete riusciti?

Nell’eventualità in cui vi siate resi conto di dover tonificare ulteriormente i muscoli e di intensificare la vostra attività fisica, abbiamo deciso di proporvi un circuito perfetto per ottenere ottimi risultati. Parliamo di un work-out che richiede solo 15 minuti di allenamento. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Allenamento: 15 minuti di attività fisica

Mantenersi in forma e scolpire il proprio corpo può risultare molto più semplice del previsto: tutto ciò di cui avrete bisogno è un’attività fisica intensa giornaliera di 15 minuti. Si tratta inoltre di un allenamento che è eseguibile ovunque, in palestra come a casa. Di conseguenza, non servirà spendere cifre eccessive in pesi e strumenti vari. Il vostro corpo è tutto ciò di cui avete bisogno.

Si tratta di un work-out che prevede un circuito di tre esercizi, che si potranno ripetere due o tre volte, in base alla vostra forma fisica e alla vostra resistenza. Gli esercizi sono i seguenti: affondi, ponte glutei e squat jump. I primi due sono per lo più funzionali per i glutei e le gambe, mentre il secondo rappresenta l’esercizio perfetto per allenare i gruppi muscolari inferiori, ma anche l’addome e la schiena. Svolgere il circuito in sequenza, trasformerà l’allenamento in un vero e proprio work-out cardio. Vediamo insieme i dettagli.

Prima di tutto, iniziate con 10 affondi per gamba, dopodiché sdraiatevi sul tappetino ed eseguite il ponte glutei ripetendo il movimento per 15 volte. A questo punto, sollevatevi e mettetevi in posizione per lo squat jump ed eseguite l’esercizio per 15 volte. Terminato il circuito, idratatevi e fate una pausa di 1 minuto. Dopodiché, ricominciate da capo – ripetendo il work-out per due o tre volte, in base al vostro livello di resistenza.

Si tratta di un allentamento che vi permetterà di stimolare profondamente i muscoli, bruciando i grassi attraverso il movimento. Tuttavia, nonostante la difficoltà e l’efficacia, vi prenderà davvero pochissimo tempo. Ricordatevi inoltre di mantenere il corpo idratato, in modo da avere una prestazione migliore.