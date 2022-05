Marco Carta è in crisi? Ecco la voce che gira

Marco Carta in crisi con il compagno? È quello che si legge sugli account social di Amedeo Venza. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe successo.

Marco Carta sta vivendo un momento di crisi con il suo fidanzato Sirio? Per Amedeo Venza sembrerebbe proprio di si.

La coppia sta insieme da quasi 10 anni. Ma questa notizia lascia un po’ basiti tutti i suoi fan, dato che solo ultimamente, il cantante aveva rilasciato una lunga intervista, dove non aveva mai nascosto il suo desiderio più grande, quello di sposarsi ed avere dei figli.

A Vanity Fair, infatti, aveva detto che le nozze erano in programma, non appena era finita l’emergenza sanitaria, in modo tale da festeggiare con tutti i suoi amici e la sua famiglia.

A parlare di questa presunta crisi è stato Amedeo Venza che ha ripubblicato una storia proprio di Sirio, in cui ha scritto “puoi raccontare tutte le verità che vuoi ma tutto quello che mi hai fatto lo sappiamo”.

Marco Carta in crisi con il fidanzato?

Non si sa neanche se il messaggio sia rivolto veramente al suo fidanzato, Marco Carta, dato che Sirio non ha taggato nessuno e non ha aggiunto niente altro.

Ma questa stories su Instagram è bastata per Amedeo Venza per far venire i dubbi su questa coppia. Infatti, suo profilo di Instagram ha scritto “Marco Carta avrebbe tradito il fidanzato Sirio?!”, con tanto di foto dei due insieme.

Per il momento Marco Carta non ha commentato nulla e a parlare di tradimento è solo Amedeo Venza. Come abbiamo detto prima, non si sa neanche se il messaggio riportato da Sirio sia rivolto all’ex vincitore di Amici.

Marco Carta ha vinto il talent di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, nel 2008. Ha fatto il suo coming out qualche tempo dopo. La coppia si è incontrata ed innamorata qualche anno dopo, esattamente nel 2013.

E da allora sono sempre stati felici e sereni, ma soprattutto innamorati. Nessuno dei due, per il momento, non ha confermato né smentito questa notizia, che, intanto, sta facendo il giro di tutto il web.

E voi cosa ne pensate di questa notizia? Marco Carta ha tradito veramente il suo fidanzato Sirio, come dice Venza?