Vino: non ci avevi mai pensato? Leggi!

Vi siete mai chiesti come mai le bottiglie di vino sono da 0,75 cl? Da non credere, ecco le motivazioni di questa scelta. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il vino è sicuramente una delle bevande più consumate in Italia, molti turisti vengono nel nostro paese per assaporare i nostri prodotti, conosciuti in tutto il mondo per il loro gusto inimitabile e per la qualità. Ma vi siete mai chiesti come mai una una bottiglia di vino abbia la capienza 0,75? Ecco i motivi di questa scelta.

In molti si saranno chiesti, almeno una volta nella vita, i motivi per cui le bottiglie di vino misurano quasi sempre 0,75 cl invece che 1 litro. Sicuramente questa scelta sarebbe decisamente più comoda, ma in realtà dietro questa decisione si nascondo dei motivi ben precisi.

Il primo riguarda il sistema di misurazione inglese per i liquidi, ovvero il gallone. In pochi sanno che gli inglesi erano abituati ad acquistare il vino francese all’interno delle barrique da 225 litri, corrispondete a 50 galloni. Vale a dire un’equivalente di 300 bottiglie da 0,75 litri.

In alternativa, si potevano acquistare le casse e queste potevano contenere 2 galloni, ovvero circa 9 litri. Per questo motivo si decise che per ogni cassa ci potevano stare 12 bottiglie di vino da 0,75 cl.

Ma le ipotesi non sono di certo finite qui, andiamo a scoprire quali sono le altre motivazioni di questa ambigua scelta.

Vino: ecco perché le bottiglie sono da 0,75 cl

Come dicevamo, le motivazioni che si nascondono dietro la scelta delle bottiglie di vino da 0,75 cl sono diverse. Infatti un’altra ipotesi riguarda il peso complessivo della bottiglia.

Ai tempi, si decise che per avere un peso standard per tutti, bisognava produrre una bottiglia che, riempita con il vino, raggiungesse il chilogrammo. Infatti il peso del vetro di una bottiglia da 75 cl contenete il vino, arriva perfettamente a questa cifra.

Inoltre, stando a quanto dicono molte persone, una bottiglia da 0,75 lt contiene esattamente 6 bicchieri di vino da 12,5 cl. Metodo utilizzato nelle principali osterie che calcolavano di rientrare nei costi in questa maniera.

L’ultima ipotesi arriva dagli antichi soffiatori di vetro del 1700, proprio loro ai tempi, erano in grado di soffiare e produrre in un colpo bottiglie fino 0,65-0,75 lt. Questo era dovuto alle capacità del loro sistema polmonare, infatti ai tempo non esistevano macchine in grado di creare le bottiglie.

Voi cosa ne pensate?