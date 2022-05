Instagram: sono sparite le foto? Ecco come fare

Ultimamente alcuni utenti di Instagram hanno riscontrato un problema particolare: le immagini del profilo spariscono inspiegabilmente.

Nell’ultimo decennio, Instagram – attualmente di proprietà di Mark Zuckerberg – si è trasformato in un vero e proprio strumento di mercato digitale. I millennial non riescono a separarsene e le nuove generazioni ne sono diventate praticamente dipendenti. Si tratta di una piattaforma la cui base consiste nella condivisione di immagini e foto con i propri followers.

C’è chi la utilizza semplicemente a scopo ludico, altri invece l’hanno trasformata in un lavoro: parliamo ad esempio di influencer, personaggi pubblici e volti dello spettacolo – i quali hanno imparato ad arrotondare lo stipendio attraverso promozioni pubblicitarie social.

Tuttavia, data la moltitudine di utenti e pagine, capita spesso che Instagram – come Facebook e Whatsapp – presentino dei problemi di servizio. E’ successo che la piattaforma rimanesse bloccata per alcune ore, è capitato addirittura che degli hacker riuscissero ad impadronirsi dei profili di alcuni utenti poco prudenti. Nelle ultime settimane è insorto un nuovo problema: le immagini spariscono inspiegabilmente. Ecco cosa bisogna fare per recuperarle.

Instagram: come recuperare i post eliminati o censurati

Generalmente, quando un post di Instagram sparisce magicamente dal vostro profilo, è perché è stato archiviato. Di conseguenza, il recupero sarà molto semplice: dovete semplicemente accedere all’applicazione e selezionare la voce Archivio. In tal caso, ci troveremo di fronte ad altre due opzioni: Archivio delle storie e Archivio dei post. Selezionate il secondo e vi troverete davanti tutti i post archiviati erroneamente. A quel punto, dovete semplicemente ripristinare la visibilità e compariranno nuovamente sul vostro profilo.

La funzione dell’archivio è molto importante, soprattutto nell’eventualità in cui vi doveste pentire della pubblicazione di un post. La foto vi piace, ma per ora non volete darla in pasto al pubblico? Potete archiviarla e renderla visibile in un secondo momento. Al contrario, in caso di censura, gli algoritmi della piattaforma vi impediranno di dare visibilità al post incriminato. Si tratta sicuramente di una seccatura, che però consente di segnalare e individuare post e immagini diffamatorie oppure poco adatte alla policy di sicurezza di Instagram.