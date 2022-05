Antonella Clerici: ecco com’è diventata Maelle!! Un sogno

Avete mai visto la piccola Maelle, la figlia dell’amata conduttrice televisiva della Rai, Antonella Clerici? Scopriamo come è diventata.

Antonella Clerici è una delle presentatrici più amate della nostra televisione. Con la genuinità e gentilezza è entrata nel cuore delle persone.

Ha condotto diversi Sanremo a fianco di grandi presentatori, Paolo Bonolis, Pippo Baudo e con Amadeus nell’ultimo dove hanno trionfato Mahomood e Blanco con “Brividi”.

Oggi conduce il programma di Rai 1 “E’ Sempre Mezzogiorno”, che ogni giorno molte persone da casa lo guardano.

Si è sposata due volte: la prima con Pino Motta, la cui relazione è durata 3 anni, e con Sergio Cossa. Anche questa relazione però non durata. Successivamente, nel 2006 incontra però Eddie Martens. Da questa unione nasce la sua unica figlia Maelle.

Antonella Clerici: avete mai visto la figlia Maelle?

La loro unione è durata circa 10 anni, anche se molti non avevano scommesso tanto, dato la loro differenza di età.

D qualche anno a questa parte, la Clerici sta insieme a Vittorio Garrone, con il quale sembra aver trovato la felicità e serenità.

La presentatrice è molto orgogliosa della figlia, tanto che qualche mese fa durante una sua intervista al settimanale “Chi” ha parlato molto di Maelle.

“Lei si prodiga sempre per gli altri e a scuolanon dice mai che è mia figliaper non avere vantaggi”, queste sono state le parole della conduttrice della Rai.

Inoltre, ha anche rivelato quello che le dicono le insegnanti, ovvero che è sempre “allegra” con tutti, sia con i professori che con i compagni di scuola ed inoltre ha anche detto che “ha questo ‘buongiorno’ squillante, è sempre gentile e non è mai arrogante”.

Antonella Clerici è molto riservata sulla sua vita privata e pubblica raramente le foto di sua figlia sui social. Una delle ultime pubblicate sul suo account social, mostrano la giovane ragazza accanto al cane di famiglia, in occasione del suo compleanno.

Maelle assomiglia molto alla mamma, con i suoi ricci ad incorniciarle il volto, giusto il colore dei capelli è diverso: biondo per la Clerici e scura per la figlia.

La nostra “Antonellina” non può che essere molto orgogliosa della figlia!