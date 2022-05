Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissima torta al cioccolato ma veramente super light, fidatevi!

L’estate è sempre più vicina e per questo motivo vogliamo realizzare un dolce che non ci faccia avere dei sensi di colpa particolari, perchè si è al cioccolato ma oltre a quello non c’è praticamente nulla dentro!

Come sempre poi le nostre ricette sono veloci e molto semplici da realizzare, e questa va bene sia in estate che in inverno, come colazione o come dolcetto dopo pasto e magari coccola serale.

Torta al cioccolato super light: non c’è praticamente niente!

Mi raccomando, si ci sono pochi ingredienti ma importante è sempre la quantità che mangiate, quindi non esageriamo mai! Fate attenzione, ma adesso andiamo di corsa a vedere come si prepara questa golosità!.

In questa particolare torta non troviamo ne la farina, ne le uova, ma nemmeno lo zucchero, anche se rispetto al solito ci sono un po’ più di passaggi da realizzare è sempre molto semplice.

Troviamo però le banane ed i fiocchi d’avena per un qualcosa che ti sorprenderà assolutamente, ma non ci dilunghiamo troppo, ecco cosa serve:

2 banane

100 gr di cioccolato fondente

180 gr di fiocchi d’avena

2 cucchiai di cacao

100 ml di bevanda vegetale

Iniziamo con la prima preparazione, mettiamo i nostri fiocchi d’avena in una padella a fuoco bassissimo e lasciamo cuocere per circa 3 minuti, mescolando spesso, passato questo tempo possiamo toglierli e metterli da una parte.

Poi prendiamo le nostre banane ed ovviamente sbucciamole, poi le tagliamo anche solo a metà e le mettiamo nel nostro frullatore, avremmo una sorta di pappetta liquida al quale aggiungiamo il cioccolato e la bevanda vegetale e frulliamo nuovamente.

Adesso possiamo trasferire il nostro composto in un contenitore, poi passiamo a spezzare, in modo molto grossolano il cioccolato e lo mettiamo dentro un’altro contenitore che però può andare nel microonde per scioglierlo, oppure facciamo a bagno maria.

Ultimo passaggio ma super facile, uniamo tutte le preparazioni fatte fino ad adesso, ricordandoci solamente che i fiocchi d’avena vanno messe un po’ per volta e non tutti insieme.

Se assaggiando non è di vostro gradimento come dolcezza potete mettere del dolcificante liquido, il contenuto che vi abbiamo indicato va bene per una tortiera con 16 cm di diametro che avremmo rivestito con la carta da forno.

Adesso mettiamo il tutto in congelatore per almeno 60 minuti, ma facciamo anche qualcosa di più così sarà belle fredda e soda quando la mangeremo, per servirla a tavola mettiamola magari su di un bel piatto da portata o una alzatina.

Ecco che il nostro dolce, effettivamente semplice e facile da realizzare è pronto, e non ci resta che assaggiare questa incredibile bontà!