Platinette: l’incredibile trasformazione è praticamente un’altra persona!

Un percorso fatto di impegno e dedizione che ha portato ad un grande cambiamento. Ecco la trasformazione di Platinette

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è uno dei personaggi televisivi più conosciuti e amati dal pubblico italiano. Parliamo, infatti, di un artista che è stato in grado di conquistare milioni di telespettatori grazie alle sue apparizioni e interventi televisivi, oltre al suo lavoro di conduttore radiofonico.

In molti riconducono questo personaggio ai suoi interventi televisivi caratterizzati da vestiti e acconciature esuberanti. In realtà si tratta di un vero e proprio artista con capacità straordinarie e abilità professionali a tuto tondo. Ma oggi a far parlare di sé è la sua incredibile trasformazione. Ecco qual è stato il cambiamento.

Ecco la trasformazione di Platinette

Grazie alla sua simpatia e al suo talento, Platinette ha da sempre raccolto un enorme successo, coronando la sua incredibile e lungimirante carriera. Si tratta, inoltre, di un personaggio molto attivo sui social che, grazie alla sua simpatia e bravura, è riuscito ad avere un seguito importante su Instagram.

Tuttavia, nell’ultimo periodo Platinette è stato al centro di alcune discussioni sul suo cambiamento. Si tratta di una mutazione radicale del suo fisico, il quale appare decisamente più magro. Da alcuni mesi, infatti, Platinette mostra una forma fisica migliore e armoniosa, arrivando a perdere fino a 70 chili in un anno.

Come ha raccontato lui stesso, inizialmente ha optato per un intervento di riduzione dello stomaco. Il tutto è stato accompagnato, ovviamente, da una dieta equilibrata e allenamento fisico che hanno contribuito ad accelerare l raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In soli 6 mesi, infatti, Platinette ha ottenuto risultati strabilianti, arrivando a perdere circa 20 chili. Nel giro di un anno a 6 mesi, invece, i chili persi sono stati ben 70. È questo il motivo per cui, quindi, oggi Platinette appare con un fisico più magro, slanciato e in forma.

Dopo aver raggiunto l’età di 65 anni, infatti, Platinette ha deciso di intraprendere un percorso di benessere e consapevolezza interiore. Ha dunque voluto intervenire direttamente sul cibo e sul suo stile di vita, riprendendola in mano e lasciando da parte tutti quegli eccessi (anche alimentari) che possono mettere in pericolo la forma fisica.