Vediamo meglio insieme quali incredibili ospiti ci aspettano per la giornata di oggi nell’amato programma di Canale 5.

Come sappiamo tutti i sabato pomeriggio aspettiamo con grande interesse il programma Verissimo, condotto dalla mitica e bellissima Silvia Toffanin che con la sua bellezza ed eleganza riesce a fare delle interviste molto speciali.

In precedenza gli appuntamenti settimanali erano ben 2, ovvero il sabato e la domenica, al momento, dato che sta arrivando anche la bella stagione si è ridotto a solamente uno, quindi vediamo di capire che cosa avremmo modo di vedere tra poche ore.

Verissimo: il toccante ricordo in esclusiva

Iniziamo con il dire che ci sarà un ricordo veramente emozionante e toccante per quanto riguarda il cantante Mike Bird, e non solo, ma andiamo con ordine iniziando proprio da una delle primissime interviste.

Ovvero verso le 16.10, orario di inizio avremmo modo di vedere una intervista al noto campione olimpionico dei 100 metri a Tokyo 2020, ovvero Marcel Jacobs insieme alla sua adorata mamma Viviana.

E’ una delle primissime interviste che viene rilasciata insieme e sicuramente l’emozione per tutti sarà alle stelle, e soprattutto è una grande esclusiva per quanto riguarda Silvia Toffanin e la sua squadra.

Ci sarà poi un’altra esclusiva incredibile, e molto toccante, ovvero il ricordo di Michele Merlo, detto Mike Bird, fatto direttamente dal padre, Domenico, ad un anno dalla sua prematura scomparsa.

Il ragazzo aveva partecipato al programma Amici di Maria De Filippi avendo anche un buonissimo successo, dopo questo momento che sappiamo essere molto emozionante sarà la volta del nuovissimo vincitore dell’ultima edizione di Amici.

Stiamo parlando del cantante Luigi Strangis, ma non solo, troveremo tutti i ragazzi che sono arrivati in finale, quindi Michele il ballerino, Sissi ed Alex, che sembrano essere sempre più innamorati uno dell’altro, la bravissima ballerina Serena e la cantante Albe.

Per quanto riguarda, invece l’appuntamento del giorno dopo, ovvero per Domenica 22 maggio con Verissimo le storie, rivivremo alcuni momenti molto magici che sono andati in onda in questa edizione.

Non ci resta che attendere un po’ di ore e vedere tutto d’un fiato il programma condotto da Silvia Toffanin che ci sà regalare gioia nei nostri cuori e riflette allo stesso momento!