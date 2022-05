Vediamo insieme come possiamo realizzare una buonissima ricetta con solamente 3 ingredienti dove uno è la cioccolata!

Oggi vi vogliamo proporre una ricetta davvero veloce e buona che ci permette di realizzare una bontà anche se abbiamo ospiti che arrivano a breve e non avevamo preparato un dolce fino a quel momento.

Si perchè ci servono solamente 3 ingredienti che tutti noi abbiamo in casa, o al massimo sono di super reperibilità, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo come possiamo realizzare dei buonissimi tartufini al cioccolato!

Tartufini al cioccolato: si preparano con solamente 3 ingredienti

Iniziamo dicendo che l’abbinamento cocco e cioccolato è veramente super amato da tutti, anche dai più piccoli, perchè davvero particolare ma sempre sorprendente forse per la combinazione dolce e amaro.

Possiamo usarli in modo fantastico per chiudere una buonissima cena ma anche come merenda o insieme ad una buonissima tazza di caffè o tè del pomeriggio, quindi vediamo cosa ci serve, o meglio i quantitativi:

mascarpone 250 g

farina di cocco 150 g

crema di nocciole q.b.

zucchero 80 g

Prendiamo il nostro mascarpone e lasciamolo ammorbidire insieme allo zucchero lavorandolo con una forchetta oppure se lo preferiamo con una frusta a mano, uniamo poi insieme la farina di cocco.

Dobbiamo cercare di far diventare il tutto una sorta di crema perfettamente amalgamata e liscia, per quanto possibile, adesso possiamo andare direttamente ad assemblare il nostro dolce.

Prendiamo con un cucchiaio un po’ del nostro composto e mettiamo al centro un po’ di crema di nocciole e richiudiamo il tutto, poi possiamo passare la nostra pallina nella granella di coccolo.

Mettiamole su di un vassoio mano mano che le facciamo ed una volta terminato l’impasto mettiamo il tutto in frigorifero per solamente 30 minuti ed ecco che il nostro super dolce è pronto!

Per servirle, ovviamente possiamo prenderne un po’ e metterle su di un bel piatto per servire ma ricordiamoci che fanno lasciate in frigorifero, specialmente adesso che c’è molto caldo.

Come vi avevamo promesso il dolce è pronto in pochissimo tempo ed è una vera bontà, siamo assolutamente certi che dureranno per poco tempo e che i commensali vi chiederanno la ricetta!