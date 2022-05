Caterina Balivo arrabbiatissima, la voce che non ti immagini: la presentatrice Rai ha smentito tramite il suo profilo Instagram.

Dopo aver condotto programmi Rai per diversi anni, nella stagione televisiva corrente Caterina Balivo è stata protagonista come giudice a Il Cantante Mascherato, programma di Milly Carlucci.

In questi ultimi tempi, sono emerse tantissime voci sul suo futuro televisivo, compresa la partecipazione ad un noto programma; la conduttrice napoletana ha però smentito categoricamente una voce sul suo futuro tramite una piccata risposta su Instagram.

Caterina Balivo arrabbiatissima, la voce che non ti immagini smentita

Nelle ultime settimane, il settimanale Oggi ha lanciato alcuni rumors circa il futuro televisivo di Caterina Balivo; la conduttrice sembrava vicina a partecipare come concorrente a Ballando con le stelle.

In realtà, la voce è stata smentita dalla stessa ex-modella, tanto che su una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha parlato di “fake news”. A quanto pare quindi, la Balivo non tornerà al fianco della Carlucci partecipando al noto programma di danza, ma è probabile invece che ritorni per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

I fan sono apparsi molto dispiaciuti da questa smentita della Balivo; la conduttrice è molto amata dal pubblico e diverse persone avrebbero voluto vederla in competizione al programma di Milly Carlucci; la speranza comunque è che Caterina possa tornare protagonista con un programma tutto suo.

Nel frattempo, in questi mesi la Balivo è stata molto impegnata in radio, dove ha preso parte anche al programma Cattivissim* di Rai Radio2; di certo altri progetti non mancheranno all’ex-modella.

Stando agli altri rumors per Ballando con le stelle, tra i concorrenti della nuova edizione potrebbero esserci altri volti noti come Paola Barale, Bianca Guaccero (che pare aver chiuso la sua esperienza con Detto Fatto) e anche Violante Placido.

Inoltre, per la prima volta potrebbe esserci il ritorno di un concorrente; Carol Alt potrebbe infatti partecipare di nuovo al programma a distanza più di dieci anni dalla sua prima volta.