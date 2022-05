Carolina Marconi: la sua nuova vita non è come prima, le sue parole

Dopo la lotta alla difficile malattia, Carolina Marconi dichiara: “La mia vita non è più la stessa”. Ecco le sue parole

Dopo aver vinto la sua battaglia contro il tumore al seno, Carolina Marconi è tornata ad una tanto auspicata “quasi normalità”. La difficilissima esperienza che ha dovuto affrontare, infatti, ha cambiato tantissime cose nel suo quotidiano ed è lei stessa a dire che la sua vita “non è più la stessa”.

Affrontare una situazione così complessa e con un alto carico emotivo può provocare tantissimi cambiamenti sotto molti punti di vista. Sarà per questo che, dopo una lunga battaglia vinta, uscirne totalmente non è mai così semplice. A spiegare qual è la situazione attuale nella sua vita è stata la stessa Carolina.

Nuova vita per Carolina Marconi

Dopo aver superato uno degli esami più difficili della sua vita, Carolina Marconi torna a parlare di quello che è lei ora, direttamente sui suoi profili social. In un lungo post, la bellissima Carolina ha spiegato cos’è cambiato in un lungo post.

Nel post, Carolina afferma di aver ripreso la sua vita ammettendo, però, “che purtroppo non sarà più quella di prima”. Il motivo sembra essere la conseguenza delle cure ormonali, le quali possono avere degli effetti collaterali spiacevoli come sbalzi d’umore accentuati: “sembra di avere il ciclo tutto l’anno”.

La Marconi ha ammesso come da molto tempo non riesce a dormire più di 3 ore di fila, a causa delle vampate notturne. Tuttavia, ha voluto dimostrare di essere forte e che la sua intenzione è quella di lottare: “Cerco di non abbattermi ed essere quella di una volta, ma mi sento soffocare…”.

Si tratta di una situazione molto difficile che, in ogni caso, Carolina sta cercando di affrontare con forza di volontà e tanto coraggio, nonostante gli ostacoli. L’ex gieffina ha anche parlato delle difficoltà che prova durante il fitness: “Quando mi alleno invece sento tutta la stanchezza: non riesco a fare ancora tutti gli esercizi perché mi fanno male le ossa”.

Una scelta, quella di condividere il suo stato d’animo sui social, che Carolina ha spiegato così: “Ci sono stati d’animo che non si possono spiegare con le parole – ha spiegato – per capirli occorre essere simili”.