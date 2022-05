Albano festeggia il compleanno ma continuano i battibecchi tra le donne della sua vita: il cantante ancora sotto i riflettori.

Celebre in tutto il mondo, Al Bano è sicuramente uno dei grandi della musica italiana, considerato il grandissimo successo avuto; oltre che per il suo talento, il cantante è conosciuto comunque anche per le vicende di gossip, che ancora lo portano sotto i riflettori.

La sua storia con Romina Power ha avuto un seguito pazzesco e, a distanza di anni dalla separazione e dall’inizio della storia con Loredana Lecciso, il rapporto tra i due ex fa ancora discutere; di recente, Al Bano ha festeggiato il compleanno ma non è mancato un siparietto social tra le due donne.

Albano festeggia il compleanno ma continuano i ‘battibecchi’ tra le donne della sua vita

Sembra che Romina Power e Loredana Lecciso siano sempre pronte a ‘punzecchiarsi’ e, anche in concomitanza col 79esimo compleanno del cantante di Cellino San Marco, i fan non si sono lasciati sfuggire i commenti delle due donne.

Nello specifico, tra i tanti auguri social arrivati al cantante, c’è stata la dedica speciale di Romina; la Power, in un post (come mette in evidenza il sito Gossip e TV), ha pubblicato delle splendide foto in bianche o nero che ritraggono i due insieme in diverse circostanze.

Degli scatti davvero nostalgici, che hanno fatto impazzire tutti quei fan che hanno amato alla follia la coppia; “Tanti auguri, Albano ! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicita” scrive in modo molto dolce Romina nella didascalia del post.

Prontissima la ‘risposta’ della Lecciso, che sul suo profilo ha pubblicato uno scatto a colori che la vede abbracciata insieme ad Al Bano. Più sintetico il messaggio della showgirl leccese, che nella didascalia scrive “Tanti auguri Al” con tanto di cuore e teneri hashtag.

I post non sono passati inosservati ai fan, che come al solito hanno cominciato a dibattere e a fantasticare su quale sia la coppia migliore; al momento però, Al Bano e Romina come coppia (nonostante la precedente reunion artistica) sono presenti solo nel mito collettivo.