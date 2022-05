Carta Igienica: attenzione a dove la mettiamo, rischiamo la salute

Metti spesso la carta igienica in questo posto? Attenzione, probabilmente non sai che stai mettendo a rischio la tua salute. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

La carta igienica è sicuramente uno di quegli oggetti che non può mai mancare in casa. Molti però, danno per scontato che debba essere posizionata all’interno del portarotolo accanto al water. Generalmente questo si trova a 50 centimetri da terra e viene utilizzato per una questione di comodità.

In pochi però sanno che questa operazione può essere molto rischiosa per la nostra salute e per quella degli altri. Nonostante sia sicuramente un metodo molto comodo, a lungo andare potrebbe portare dei seri problemi, soprattutto quando siamo nei bagni pubblici.

Sappiamo tutti che nella maggior parte dei casi, questi bagni non rispettano assolutamente le norme igieniche. Infatti quando si va a tirare lo sciacquone, gli schizzi d’acqua sporca potrebbero poggiarsi sul rotolo, contaminandolo di germi.

Proprio questi sono altamente rischiosi per la nostra salute. Scopriamo tutti i dettagli sull’argomento.

Carta igienica: non metterla mai in questo posto, ecco perché

Come dicevamo, la maggior parte dei bagni pubblici si presentano in condizioni disumane. Il dettaglio a cui bisogna prestare maggiormente attenzione è soprattutto dove è posizionato il roto della carta igienica.

Come avrete potuto notare, gli scarichi dei bagni pubblici tendono a schizzare l’acqua sporca del water. Questa potrebbe depositarsi proprio sul roto della carta, andando a contaminarla di germi pericolosissimi per la nostra salute.

In questo modo, pulendo le nostre parti intime rischieremmo di contrarre gravi infezioni, come per esempio le escherichia coli. Questo è un vero e proprio batterio che normalmente è situato nell’intestino. Attenzione però, alcuni loro ceppi possono dare gravissime infezioni al nostro organismo.

Per evitare di contrarre questa infezione, occorre non utilizzare il rotolo di carta igienica presente nei bagni pubblici acconto al water. Se proprio avete la necessità di utilizzarlo, cercate sempre di avere a portata di mano dei fazzolettini da utilizzare all’occorrenza.

Ora che avete bene in mente cosa si rischia a utilizzare la carta igienica dei bagni pubblici, non vi resta che seguire le nostre raccomandazioni. Voi cosa ne pensate?