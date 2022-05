Temptation Island addio per sempre, Maria ha deciso

Temptation Island: quest’anno non andrà in onda il reality dell’estate. Ma cosa succederà alla trasmissione di Canale 5?

Come ogni anno, molti fan aspettavano l’inizio dell’estate per vedere nuovamente il reality Temptation Island. Ma dopo circa 8 anni questo non avverrà.

Sul web era iniziata a circolare la voce che forse sarebbe potuto andare in onda in autunno, come del resto è già avvenuto in passato.

Purtroppo, però, la decisione finale è stata presa: nei palinsesti di Mediaset non c’è posto per questa esperienza.

Il motivo che si cela dietro questa scelta non è ancora ben chiaro, dato che gli ascolti sono sempre stati buonissimi. E Filippo Bisciglia era semplicemente perfetto nel ruolo di presentatore.

Temption Island: verso l’addio al programma dell’estate?

I fan non hanno preso molto bene questa decisione: non vedevano l’ora di vedere le sei coppie scelte che si mettevano in gioco per cercare di capire se fosse il caso di salvare il proprio rapporto o meno.

Come ha riportato TV Blog, sembra che la decisione sia stata presa proprio da Maria De Filippi, ma come abbiamo detto, non avrebbe reso ancora noto i motivi di questa decisione.

Una grande delusione per tutti i fan del reality dell’estate: niente più falò, né quelli di confronto. Non sentiremo neanche più Bisciglia dire “Ho un video per te”.

Per il 2022, quindi, non vedremo Temptation Island, ma non sappiamo se andrà in onda l’anno prossimo. All’inizio si era pensato che al posto di questo “viaggio dei sentimenti”, come direbbe il presentatore, poteva essere sostituito da “Ultima Fermata”, programma condotto da Simona Ventura.

Sicuramente, gli ascolti non sono stati altrettanto buoni come quelli registrati da Temptation Island. In molti si aspettavano di vivere momenti di evasione grazie a questa trasmissione.

Per gli altri programmi della Queen Mary, invece, sembrano essere stati tutti confermati, Uomini e Donne, Tu Si Que Vales e Amici.

Per quanto riguarda quest’ultimo programma, la conduttrice sembrerebbe già al lavoro per la nuova edizione che dovrebbe partire come sempre ad autunno. Però, non si sa ancora se verranno confermati o meno gli stessi professori di ballo e di canto.

E voi siete dispiaciuti per la trasmissione “Temptation Island”?