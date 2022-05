Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta oggi per quanto riguarda la prima stagione della nostra amata soap opera.

Anche oggi, 20 maggio, abbiamo la possibilità di vedere nuovamente una puntata del nostro amato Paradiso delle signore, in onda in questo momento con le repliche della prima stagione.

Per chi non lo sapesse, questa è andata in onda la sera come appuntamento settimanale e poi, successivamente è diventata una soap opera con puntate giornaliere, insomma la serie dal quale tutto ha avuto inizio.

Paradiso delle signore: Anna è in dolce attesa

Ma cerchiamo di capire che cosa vedremo oggi, Pietro, fortunatamente è riuscito a salvare la povera Teresa che stava per essere abusata da Salvatore, ma Mario non sembra darsi pace.

Il giovane, infatti, si sente in colpa per quanto successo e decide di sfogare tutta la sua rabbia in un incontro clandestino di box, ma anche per fare una bella figura sulla ragazza che gli piace, ovvero Iride.

Ma Teresa, che ovviamente si preoccupa per lui, riesce a bloccarlo, insieme sempre all’aiuto di Vittorio e Pietro, il primo, poi anche se riconosce alcune persone che lo hanno aggredito, mantiene una calma incredibile.

Nel mentre, Mori riesce a trovare un’idea incredibile per aumentare le vendite del Paradiso, notando l’eleganza incredibile di Andreina e decide di mettere in palio un vestito di una famosissima marca di moda, per vedere cosa succede con le sue clienti.

Decide quindi, grazie all’enorme successo ricevuto, di chiamare uno stilista da Parigi e di far creare la prima linea a marchio Paradiso, stiamo parlando di Luigi Guarini, e siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Continua, nel mentre, il particolare rapporto tra Pietro, Teresa e Vittorio, ed Anna cerca ancora di trovare pace dopo che le si è spezzato il cuore, anche se sta iniziando a frequentare Quinto, che però ha scoperto la donna essersi concessa a Massimo, le cose sono completamente cambiate.

Ma le cose, purtroppo, peggioreranno a breve, perchè Anna scopre di essere in dolce attesa del’ingenere, che cosa succederà adesso? Riuscirà a tenere questo segreto solamente per lei oppure no?

Arriviamo a Clara, che ha scoper il traffico tra Corrado e Jacobi e decide di agire in modo importante, ovvero non dice nulla a Pietro ma usare a suo vantaggio le informazioni che ha scoperto.

Il motivo? Vuole un aiuto da parte di Jacobi per ritrovare la figlia che è stata adottata da molti anni da una famiglia del quale lei non sa nulla, ma questa particolare amicizia potrebbe essere molto pericolosa.