Luciano Ligabue: ecco il figlio Lenny, più sexy del padre

Avete mai visto il figlio di Luciano Ligabue? Il suo nome è Lenny e non crederete ai vostri occhi, è bellissimo e più sexy del padre. Scopriamo nel dettaglio chi è cosa fa nella vita.

Luciano Ligabue è sicuramente uno dei cantanti più amati in Italia. Da moltissimi anni appassiona il pubblico con le sue bellissime canzoni, per non parlare del suo charme, che da sempre affascina moltissime donne.

La voce di Ligabue è inconfondibile, non a caso è considerato uno dei migliori cantautori rock in Italia. Nonostante sia spesso in radio e in giro per il mondo, conosciamo poco sulla sua vita privata, infatti Luciano non ama parlare delle sue questioni intime.

Sappiamo però, che oltre ad essere in bravissimo cantante è anche un padre molto presente per i suoi due figli. Il suo primogenito si chiama Lorenzo Lenny ed è nato dalla storia d’amore con Donatella Messori, la sua prima moglie con cui è stato sposato per ben 15 anni.

Invece, la seconda figlia si chiama Linda, ed è nata dalla storia d’amore con Barbara Pozzo, i due si sono spostati nel 2013.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più su suo figlio Lenny.

Luciano Ligabue: ecco chi è suo figlio Lenny e cosa fa bella vita

Lenny Ligabue è il figlio che Luciano Ligabue, come dicevamo è nato dal suo precedente matrimonio con Donatella Messori.

I due dopo più di 15 anni insieme hanno inaspettatamente deciso di separarsi. Entrambi però, continuano ad avere un buon rapporto per il bene di loro figlio.

Qualche giorno fa Ligabue, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha anche parlato di suo figlio Lenny. Le sue parole sono state ” Mio figlio non studia, però le canzoni le impara. Delle mie impara le parti di chitarra. Lo fa con pudore perché ha 16 anni e gli piace l’heavy metal. Con questo album non so cosa sia scattato, lo sento spesso suonare i miei pezzi”

Sembra quindi che Lenny abbia una passione in comune con il padre, infatti il ragazzo non solo ama la musica ma è anche un bravissimo chitarrista.

Voi cosa ne pensate?