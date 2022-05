Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra soap opera preferita turca.

Anche oggi, 20 maggio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, che ha catturato il cuore di moltissimi telespettatori grazie alle sue vicende super intrecciate delle due famiglie principali.

Come abbiamo visto, al momento sembra che Cesur è stato scagionato ma non per Tashin non sta andando affatto bene, cerchiamo quindi di capire che cosa ci aspetta per oggi nel consueto appuntamento.

Brave and Beautiful: Tashin sta per morire

Iniziamo dicendo che dopo la perquisizione della Polizia al furgone diCesur, come sappiamo al suo interno avevano trovato il corpo di Salih, purtroppo ormai senza vita, e per questo motivo, ovviamente era stato arrestato.

Ma il giovane era riuscito ad evadere perchè era innocente e doveva assolutamente dimostrarlo, e grazie anche all’aiuto della sua amata Suhan alla fine c’è riuscito, perchè hanno trovato un testimone.

Stiamo parlando del piccolo Alì, ovvero il bambino che ha visto cosa succedeva, ed ha raccontato tutto alla Polizia, facendo arrestare Tahsin, che il piccolo ricorda avesse le mani sporche di sangue.

In questo modo, finalmente Cesur è stato scagionato da tutte le accuse che gli erano state mosse e al suo posto, in prigione c’è il suo nemico maggiore, il piccolo infatti è assolutamente sicuro che ha sparare è stato quell’uomo.

Ma il procuratore Serhat, decide di mettere Cesur e Tahsin in una stanza sperando che dalle loro parole possa scoprire altre cose, ma qualcosa va assolutamente come non doveva andare.

I due uomini si odia praticamente da sempre e forse anche di più in questo momento e l’essere obbligati a stare insieme in un piccolo spazio crea ancora più ostilità, se possibile, e proprio per via delle domande continue del giovane all’anziano, il marito di Adalet si sente male.

Per questo motivo viene trasportato con la massima urgenza in ospedale, e per il momento non sappiamo ancora che cosa succederà, non ci resta che vedere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5.