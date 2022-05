Luciana Littizzetto: la rarissima foto che fa commuovere tutti

Per la prima volta, Luciana Littizzetto ha deciso di condividere un’immagine che ha commosso tutto il popolo del web.

Siamo abituati ad associare la figura di Luciana Littizzetto a quella di una donna pungente, sarcastica, attiva politicamente e particolarmente determinata. In pochi però, si ricordano (o sanno) che la comica sia anche una mamma particolarmente premurosa. Chiunque la segua sui social, è abituato a condividere con lei video divertenti oppure momenti particolari relativi ai suoi interventi presso il programma Che tempo che fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio che la vede da anni protagonista.

Riguardo la sua vita privata, Luciana Littizzetto ha cercato nel corso della sua carriera di proteggere la sua privacy. Anni fa, decise di adottare due bambini insieme al ex compagno Davide Graziano. Ora, il più piccolo ha 25 anni e per festeggiare il suo compleanno, la comica ha deciso di fare uno strappo alle regole, condividendo un momento toccante sui social. Vediamo insieme i dettagli.

Luciana Littizzetto: la dedica al figlio Jordan

Come abbiamo accennato in precedenza, Luciana Littizzetto è mamma di due ragazzi, Jordan e Vanessa. La comica ha deciso di parlare di loro nel suo libro “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore” – occasione in cui la sarcastica Lucianina ha condiviso alcuni momenti riguardo l’adozione e la conseguente vita insieme a questi due splendidi adolescenti. Jordan e Vanessa la chiamano mamma in pubblico e Lu in privato, ma questo è un dettaglio poco rilevante, soprattutto perché entrambi nutrono un amore incondizionato per la collega di Fabio Fazio.

Recentemente, Jordan ha compiuto 25 anni e per la prima volta Luciana Littizzetto ha deciso di condividere il momento sui social. Non è scontato infatti, soprattutto perché generalmente la comica ha tenuto lontani i figli dal mondo dello spettacolo, lasciandoli liberi di scegliere se farne parte o meno. Tuttavia, in un’occasione così speciale, la Littizzetto si è sentita di fare una dedica al figlio. Il post lo ritrae insieme alla nonna, accompagnati dalla didascalia: “Auguri cuore di panna. A te e ai tuoi capelli”.

Simbolo questo di un amore che va oltre i legami di sangue. Nel suo libro inoltre, Luciana Littizzetto ha deciso di rivolgere un ringraziamento speciale alla madre biologica di Jordan e Vanessa, per averli messi al mondo e per averle permesso di diventare la madre affidataria.