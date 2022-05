Acqua di rose: fa bene oppure no ai capelli?

L’acqua di rose fa davvero bene ai nostri capelli? Scopriamo nel dettaglio cosa dicono gli esperti e quali sono tutti i benefici di questo prodotto.

Da sempre è risaputo che l’acqua di rose è ottima per la cura della nostra bellezza, questa viene spesso utilizzata per rendere la pelle più morbida e pulita. Ma avrà lo stesso effetto pure sui nostri capelli? Recentemente alcuni studi hanno approfondito questo argomento, scopriamo quindi cosa è emerso.

L’acqua di rose è sicuramente uno dei prodotti cosmetici più antichi al mondo, spesso molte donne la utilizzano per via delle sue proprietà tonificanti e per sconfiggere i segni dell’invecchiamento. I suoi benefici sono molteplici, ma in pochi però sanno che questa è anche ottima per prendersi cura dei propri capelli.

In realtà, i benefici dell’acqua di rose sui capelli sono stati scoperti recentemente, prima infatti veniva utilizzata solo per rendere la pelle più morbida e liscia. Ora invece, grazie a questa scoperta è emerso che ha anche moltissime proprietà per la cura dei nostri capelli.

Siete curiose di scoprire tutti i benefici? Vediamoli insieme.

Capelli rovinati? Prova con l’acqua di rose

Come dicevamo i benefici dell’acqua di rose sono molteplici, recentemente è stato scoperto che questa è un tocca sana per i nostri capelli. Sappiamo benissimo che la nostra a lungo andare tende a rovinarsi e spezzarsi. Questo spesso capita quando si fanno molte tinte o decolorazioni, oppure per via di un uso prolungato del phone.

Per fortuna esistono moltissimi rimedi e uno di questi è sicuramente quello a base di acqua di rose. Quesa infatti ha moltissime proprietà astringenti, in grado di ridurre il sebo e quindi l’unto dei capelli.

Oltre a questi benefici presenta, anche moltissime proprietà antinfiammatorie che possono essere sfruttate per diverse patologie, tra cui la psoriasi.

I vantaggi non finiscono di certo qui, infatti questo prodotto è in grado di apportare un buonissimo profumo alla nostra chioma, ma non solo, riesce anche a rendere i nostri capelli morbidi e liberi da quel fastidioso effetto crespo.

Per applicarla potreste optare di versarla direttamente sui capelli dopo il lavaggio consueto, tenetela in posa per qualche ora e dopo risciacquate. Inoltre è possibile aggiungerla all’interno dei flaconi dello shampoo per avere un effetto ancora più potente.

ora non vi resta che provare questo trucco per avere dei capelli sani e lucenti. Voi cosa ne pensate?