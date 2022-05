Acqua e limone a stomaco vuoto fa veramente bene? Da non credere!

Una sana abitudine che hanno in molti, quella di bere appena svegli a digiuno acqua e limone. Non è solo una sana abitudine ma è importante per la nostra salute in generale, scopriamo il motivo.

Si il limone è un agrume dalle mille proprietà, ricco di vitamine C e B, ferro, magnesio, potassio, fibre, antiossidanti. Ha grandi proprietà dimagranti, antivirali e antibatteriche.

Ma scopriamo insieme il motivo per cui è così fondamentale e importante per il nostro benessere bere acqua e limone quando siamo a digiuno. Ve lo spieghiamo

I grandi benefici di questa sana abitudine

Bere acqua e limone a digiuno ha i suoi benefici, dato che il limone ha mille azioni benefiche nel nostro corpo, ecco quali. Ottimo per la digestione e la diuresi. Attua una idratazione del sistema linfatico. Grande alleato del nostro sistema nervoso.

L’alito risulta più fresco e anche il nostro umore ne trae giovamento. Migliora notevolmente i livelli di PH nel nostro sangue. Per chi vuole perdere dei chili stimola notevolmente il calo del peso e il limone un grande alleato della pelle eliminando quelle macchie che spesso abbiamo.

Grande alleato della nostra digestione, il limone poi rafforza il nostro sistema immunitario, grande alleato per la lotto con il tumore.

Insomma una semplice bevanda a base di acqua e limone fa davvero miracoli nel nostro corpo. Ma come possiamo preparare questa bevanda? Sono necessari un bicchiere di acqua che sia filtrata e mezzo limone che sia biologico.

Appena ci svegliamo non dobbiamo fare altro che spremere il mezzo limone in un bicchiere d’acqua. Ottimale è bere il tutto almeno 30 minuti prima della nostra vera e propria colazione. In questo modo gli effetti del limone nel nostro organismo si amplificano e agiscono come dovere.

Quindi quando ci svegliamo e siamo pronti per la colazione, pensiamo a questo rito magico di acqua e limone. Dedichiamo del tempo a questo momento della giornata che è molto importante per noi, non solo perché ci dà la giusta carica ed energia ma soprattutto perché dobbiamo occuparci della nostra salute.

Il rito di acqua e limone appena svegli e almeno mezz’ora prima della nostra colazione è davvero un grande toccasana, non solo per i grandi benefici che vi abbiamo appena descritto ma anche per la nostra mente, per il nostro buonumore.

