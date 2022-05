Uomini e Donne: tornano in studio e parte subito l’attacco di Tina

Uomini e Donne, loro ritornano in studio e Tina lo prende di nuovo di mira: puntata scoppiettante quella del dating show di Canale 5.

Le ultime puntate promettono davvero spettacolo e colpi di scena a Uomini e Donne, come già possiamo intuire da quelle più recenti; c’è ancora del mistero su Ida e Riccardo, mentre Tina sembra essere tornata protagonista.

Nell’ultima puntata, c’è stato il ritorno di una coppia in studio, ma l’opinionista lo ha poi di nuovo preso di mira; ecco cosa è successo e le polemiche al programma, non sono mancate le scintille.

Uomini e Donne, ritornano in studio e Tina lo prende di mira: ecco cosa è successo

Nell’ultima puntata, una delle coppie che abbiamo visto protagoniste quest’anno è tornata in studio; stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, usciti da mesi dal programma e che stanno continuando la loro vita insieme, tanto che hanno deciso di sposarsi.

Di nuovo al programma, i due hanno comunicato a tutti la notizia, incassando i complimenti di Tina; la Cipollari ha elogiato Isabella, ricordando gli ingiusti attacchi dell’Incarnato nei suoi confronti.

Chiamato in causa, Armando si è difeso confermando la sua opinione, nonostante abbia fatto le felicitazioni alla coppia; in ogni caso l’ex-dama ha smorzato le polemiche, parlando solamente della sua storia d’amore con Fabio.

I toni si sono sicuramente riaccesi invece tra Tina e Fabio Novo, un nuovo cavaliere arrivato nel parterre finito subito nel mirino della Cipollari per alcune sue parole; in precedenza, l’ex-fotografo ha criticato l’abbigliamento dell’opinionista, tanto che Tina ha deciso ora di chiamare in studio direttamente chi la veste.

“Neanche per darle torto, sarà stato anche un grande professionista. Ma prima di parlare di un lavoro e di tante altre persone, che a lei possano piacere oppure no, credo ci sia una base di rispetto” sono state le parole educate dello stylist a Fabio, che ha risposto sottolineando come non volesse offendere nessuno ma solo ‘punzecchiare’ Tina ed esprimere un suo parere personale.

A quel punto, la De Filippi ha deciso di far entrare vari abiti indossati da Tina, con Fabio che ha giudicato; a dispetto di quanto si potesse pensare, il cavaliere ha espresso pareri positivi. Vedremo altri siparietti tra i due?