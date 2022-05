Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento di oggi della prima stagione per quanto riguarda la soap opera tutta italiana.

Anche oggi, 19 maggio, abbiamo modo di vedere una puntata del Paradiso delle Signore, come sappiamo sta andando in onda la prima stagione, mentre la settima a breve inizieranno le riprese.

In questo caso, come è successo anche le altre volte andrà in onda dal mese di settembre in poi, e ci saranno, come sembra già essere trapelato dei ritorni incredibili che possono aver a che fare anche con questa prima serie.

Il paradiso delle signore: Pietro salva Teresa da qualcosa di brutto

Iniziamo con il dire che Clara ha capito che Corrado le sta mentendo, ed anche da un bel po’ di tempo, perchè l’ha usata per nascondere le casse delle sigarette di contrabbando che vende di Jacobi.

Ovviamente, la donna appena capisce di essere stata ingannata vuole subito che vada via, in caso contrario non lo facesse informerà direttamente Pietro, il giovane fa quello che gli viene chiesto, ma per paura di affrontare Jacobi, cadrà volontariamente dalle scale.

In questo modo si fa ricoverare in ospedale e può sfuggire al crimine, ma a farne le spese, anche questa volta sarà solamente Clara, nel mentre, Vittorio è stato pestato a sangue e la persona che ha fatto tutto è Salvo, ovvero l’ex fidanzato di Teresa.

L’ex fidanzato vuole assolutamente portare a casa la giovane e ci sta provando in tutti i modi possibili ed immaginabili, riesce anche a convincere Mario ad organizzare un incontro con la sorella all’interno del Paradiso.

Il giovane, dopo aver chiuso la Iorio in una stanza cerca di molestare la povera Venere che. era assolutamente convinta di fare una cena con Vittorio, solamente l’arrivo di Pietro eviterà il peggio.

Mori, scopre quanto sta accadendo e porta a casa la bella e fa arrestare il figlio del sindaco, e finalmente le confessa cosa prova veramente per lei, ma la ragazza stanchissima da tutto quello che le è accaduto si addormenta.

Pietro ha salvato la donna che ama e nel mentre Andreina lo aspetta senza successo alla festa organizzata per lei, e non vedendo arrivare il suo amato, ovviamente si sente, di nuovo, umiliata.

Per quanto riguarda Lucia, sta mantenendo un segreto, ma è molto preoccupata, perchè nessuno deve sapere che ha un figlio ed un marito, altrimenti perderebbe il posto di lavoro, e Clara, anche se ha saputo tutto non ha detto nulla a Mori.

Ma non è finita quindi, perchè Cazzaniga, ovvero il fido scudiero di Mandelli, continua a darle fastidio, ed in un momento di pazzia la bacia, ma quello che scioccherà tutti è il contraccambio delle Venere, che se ne pentirà un secondo dopo.

Non ci resta che attendere e vedere che cosa succedere nelle prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1