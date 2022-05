Lavastoviglie: non mettere mai queste cose comunissime

Attenzione, hai messo questi oggetti nella lavastoviglie? Probabilmente non sai che hai sempre sbagliato. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La lavastoviglie è sicuramente uno degli elettrodomestici più utili da avere in casa. Ricordatevi però che non è un tuttofare e alcuni oggetti non dovrebbero mai essere messi al suo interno. Spesso molte persone commettono un errore in comune. Siete curiosi dis coprire di cosa si tratta?

Come dicevamo quando si decide di utilizzare la lavastoviglie bisognerebbe tenere a mente delle regole importanti. Infatti non è possibile lavare qualsiasi cosa, alcuni utensili non andrebbero mai inseriti al suo interno. Il motivo? Non vanno d’accordo col lavaggio intenso dell’elettrodomestico.

Per molti lavastoviglie è un elettrodomestico quasi indispensabile, sopratutto per chi ha una famiglia numerosa o invita spesso amici a cena. Questa è ottima per chi vuole risparmiare tempo ed energie, sappiamo infatti che lavare i piatti a mano non è un lavoro da poco.

Attenzione però, spesso molti inseriscono al suo interno degli oggetti che non vanno per niente d’accordo con il lavaggio della lavastoviglie. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamoli insieme.

Lavastoviglie: ecco gli oggetti da non inserire mai

Come dicevamo la lavastoviglie è sicuramente uno degli elettrodomestici più importanti da avere in casa. Nonostante riesca a lavare tutto alla perfezione, bisognerebbe tenere a mente dei dettagli fondamentali.

Esistono infatti alcuni oggetti che non andrebbero lavati in lavastoviglie, stiamo parlando di quelli realizzati in legno. Quindi mestoli e taglieri, sono assolutamente da tenere alla larga. Il motivo? Questi a lungo andare, rischiano di spaccarsi per via delle alte temperature.

Per lavarli quindi è necessario utilizzare il lavaggio a mano, potreste optare di farlo con limone e bicarbonato di sodio.

Ma non è finita qui, infatti c’è una lista bella lunga di oggetti che non andrebbero mai lavati in lavastoviglie, ecco quali sono:

Pentole antiaderenti

Bicchieri di cristallo

Coltelli professionali

Moka

Utensili in pietra ollare

Coperchi delle pentole a pressione

Ora che avete la lista completa degli oggetti da non mettere in lavastoviglie, non vi resta che seguire i nostri consigli. Voi cosa ne pensate? Li avete sempre messi al suo interno o lavati a mano?