Capelli: come farli ricrescere velocemente ed in modo economico

In questo articolo ti insegniamo il trucco che ti permette di far ricrescere i capelli velocemente ed in modo economico

La primavera è una delle stagioni più attese e belle dell’anno. Tuttavia, come ogni periodo di “mezza stagione” i nostri capelli sono particolarmente esposti a rischio di rottura e caduta. È questo, infatti, uno dei periodi in cui il cuoio capelluto è più debole e i capelli sono maggiormente a rischio.

Nonostante questo, esistono dei trucchi che permettono di far ricrescere i capelli velocemente ed in modo economico. È incredibile, infatti, come ingredienti totalmente naturali possono darci una mano a raggiungere molti nostri obiettivi. Ecco di cosa stiamo parlando e come potete fare.

Ecco come far ricrescere i capelli grazie al rosmarino

Il rosmarino è una meravigliosa e profumata pianta perenne appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Particolarmente diffuso nelle zone mediterranee (tra cui quindi l’Italia), il rosmarino è molto utilizzato nella cucina tradizionale del nostro paese, grazie al suo particolare aroma e alle sue numerose proprietà benefiche.

Tuttavia, il rosmarino è una pianta che può essere utilizzata per molti altri scopi rispetto a quelli culinari. Si tratta, infatti, di una pianta che rappresenta un valido alleato per la cura dei nostri capelli. In particolare, è di grandissimo aiuto l’olio essenziale di rosmarino, utilizzato per favorire la crescita di capelli ed evitare l’ingrigimento precoce, oltre alla forfora.

Secondo alcuni studi condotti nel 2015, il rosmarino è ottimo per far ricrescere i capelli. Si tratta di una proprietà che il rosmarino possiede, grazie alla presenza di acido carnosico, una sostanza che favorisce la rigenerazione del tessuto nervoso, oltre alla guarigione delle terminazioni nervose dei nervi del cuoio capelluto.

Potete applicare il vostro olio essenziale di rosmarino aggiungendone alcune gocce allo shampoo che utilizzate solitamente o a qualsiasi prodotto per i capelli. Provate iniziando ad aggiungere circa 2 o 3 gocce di olio essenziale di rosmarino ogni grammo di prodotto che avete scelto, applicandolo secondo le istruzioni.

Inoltre, potete utilizzare l’olio di rosmarino massaggiandolo direttamente sul cuoio capelluto. In questo caso serviranno circa 5 gocce di olio. È consigliabile applicarlo subito dopo aver fatto la doccia, in modo da ottimizzare le sue proprietà.