Condizionatore: i trucchi da mettere in atto prima di usarlo

In occasione dell’inizio della stagione calda, occorre preparare i nostri condizionatori al loro utilizzo: ecco cosa bisogna fare.

Le temperature si stanno alzando drasticamente. Nonostante maggio non abbia visto ancora la sua conclusione, il caldo comincia già a farsi sentire. Per questo motivo, occorre preparare i condizionatori alla stagione imminente, in modo da poterne usufruire nei prossimi mesi.

Un aspetto particolarmente importante da tenere in considerazione, risiede nella pulizia e nella manutenzione del dispositivo. Prima di utilizzarlo infatti, occorre seguire una serie di step precedenti, in modo da non danneggiare la struttura e poter godere delle piene potenzialità del dispositivo. Nel prossimo paragrafo, approfondiamo nel dettaglio questo argomento.

Condizionatore: gli step necessari prima dell’utilizzo

Pulizia e manutenzione dei filtri: prima di tutto, il primo step consiste nella pulizia dei filtri. Nel corso della stagione calda infatti, questi ultimi sono i primi a sporcarsi e soprattutto a favorire la proliferazione dei batteri. La loro manutenzione dipende dal tipo di condizionatore acquistato: se possedere dei filtri a carboni attivi, andranno cambiati da un tecnico specializzato ogni sei mesi; se invece possedete i classici filtri a maglie, potete lavarli con prodotti naturali oppure passare l’aspirapolvere per rimuovere lo sporco. In ogni caso, sarebbe meglio rivolgersi a personale specializzato oppure all’azienda che vi ha fornito il prodotto.

Pulizia split : oltre ai filtri esterni, dovete occuparvi anche dei filtri interni (split). Parliamo di strutture realizzate come griglie di plastica, lavabili semplicemente con acqua tiepida e sapone. Unica accortezza: ricordatevi di asciugarli a dovere prima di inserirli nuovamente nel condizionatore , in quanto l’umidità potrebbe causare la proliferazione dei batteri e la contaminazione dell’aria nella vostra stanza.

Pulizia motore esterno: il motore del dispositivo non va trascurato, in quanto lo sporco potrebbe portare ad un danneggiamento dell'intera struttura. Anche in questo caso, il procedimento è molto semplice: dovete semplicemente rimuovere la polvere e successivamente passare il motore con un panno umido.

Inoltre, sempre in relazione alla manutenzione dei condizionatori, si sente spesso parlare di spray igienizzanti: potete utilizzarli sporadicamente durante l’estate per eliminare determinati batteri, tuttavia non potranno sostituire la pulizia annuale profonda del dispositivo.