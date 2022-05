Vediamo un piatto con il quale possiamo far fare il pieno di verdure anche a chi non ha un buon rapporto con loro!

Oggi vi vogliamo proporre un piatto che vi lascerà senza parole per il risultato, perchè buonissimo e super facile da realizzare come facciamo sempre, ma con un qualcosa in più, perchè faremo il pieno di verdure.

Per quanto riguarda i più piccoli, ma non solo, spesso non è facile far mangiare questo alimento che però ci fa veramente tanto bene al nostro organismo, quindi come possiamo fare?

Burger di verdure: una bontà anche per i piccoli

Con queste dosi possiamo fare circa 10 pezzi di grandezza media, poi ovviamente decidiamo noi come li vogliamo, ecco la lista degli ingredienti per questa bontà:

Parmigiano grattugiato a piacere

2 zucchine

Prezzemolo

2 patate

Olio

2 carote

Pangrattato

Pepe

1 uovo

Sale

Iniziamo con il procedimento vero e proprio prendendo le nostre zucchine che andremmo a grattugiare, dopo averle ovviamente lavate in un contenitore bello grande, e poi sarà il turno delle carote, e per finire quello delle patate.

Adesso mettiamo tutto dentro ad una padella bella grande ed aggiungiamo un goccio d’olio e lasciamo cuocere per 5 minuti solamente, ma con fiamma bella viva, mi raccomando giriamo spesso per non far bruciare nulla.

Fatto ciò, spengiamo, e mettiamo dentro il prezzemolo tagliato in modo molto fino e poi aggiustiamo di sale e pepe, e alla fine mettiamo dentro il parmigiano grattugiato che abbiamo deciso di inserire.

Mettiamo nella nostra padella con tutte le verdure un’uovo e mescoliamo per bene il tutto, deve risultare ancora un po’ liquido perchè dobbiamo aggiungere adesso il pangrattato per avere un qualcosa di più compatto.

Ecco che i nostri burger vegetali sono pronti, ma come li possiamo cuocere? Abbiamo ben 3 possibilità la prima al Forno, ovviamente quando sarà ben caldo per 15 minuti a 200 gradi mettendo un filo d’olio sopra.

Altrimenti possiamo farlo in padella, dove mettiamo sotto un filo di olio e lasciamo cuocere per solamente 3 minuti a lato, e poi li appoggiamo su carta assorbente per far togliere eventuale eccesso di olio.

Ultimo consiglio, possiamo anche impanarli a mo di cotoletta ed in questo caso possiamo andare anche con una semplicissima cottura sulla piastra, insomma sta a voi decide qual’è il metodo migliore per la vostra famiglia.

In questo modo, tutti, e ne siamo assolutamente sicuri, mangeranno questi buonissimi burger alle verdure che fanno tanto bene e non sono neanche così calorici, dipende da quanto formaggio mettete dentro!