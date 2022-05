Amici è terminato e adesso cosa vedremo? Eccolo

Dopo la finale di Amici, i fan hanno subito cercato di capire quali programmi avrebbero preso il posto del talent show. Persino Raimondo Todaro, alle 16:10 ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram “E adesso che si fa senza daytime?”.

La finale del programma di Maria de Filippi coincide con quella della stagione televisiva. Quindi non ci saranno grandi novità in termini di trasmissioni, l’unica cosa certa è che al posto del serale al sabato verrà trasmessa la replica di Tu si que vales.

Per quanto riguarda gli altri giorni sono previsti diversi film che andranno in onda su canale 5. La programmazione inizierà a partire da sabato 21 maggio con L’ora legale di Ficarra e Picone.

Invece per quanto riguarda il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, andrà in onda al posto del day time di Amici, la soap turca Brave and beautiful.

In ogni modo, visto gli ottimi ascolti totalizzati durante il serale di Amici, possiamo dire con certezza che anche l’anno prossimo il programma di Maria de Filippi andrà in onda.