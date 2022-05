Il figlio di Alessandro Gassmann ha finalmente fatto un’importante passo per il suo futuro. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo nel dettaglio.

Alessandro Gassmann è senza ombra di dubbio uno dei migliori attori in Italia. Sulla sua vita privata non sappiamo molto, ma qualche giorno fa ha festeggiato un traguardo molto importante per suo figlio Leo. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Leo Gassmann è il primogenito del noto attore Alessandro Gassmann. In questi giorni tutta la famiglia si è riunita per festeggiare un momento molto importante per Leo. Stiamo parlando della sua laurea, il ragazzo infatti il 16 maggio ha lanciato in aria il cappello per dire addio all’università.

In molti si ricorderanno di lui, per via della sua partecipazione a X Factor, ma non solo, è stato anche vincitore della categoria Sanremo Giovani al festival.

Ora il giovane ha potuto finalmente festeggiare un traguardo importantissimo della sua vita. Sul suo profilo Instagram sono moltissime le foto con i colleghi che lanciano in aria il tocco azzurro.

Il tutto è avvenuto di fronte agli occhi pieni di orgoglio dei suoi genitori. Siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli? Vediamolo insieme.

Alessandro Gassman festeggia la laurea del figlio Leo

Leonardo Gassman è nato dal matrimonio tra papà Alessandro e mamma Sabrina Knaflit. Il 16 maggio, per i genitori è stato un giorno molto importante, infatti hanno festeggiato la laurea del loro amato figlio Leo.

Il ragazzo su Instagram aveva annunciato ai suoi followers “Oggi è un giorno importante perché mi danno la laurea e faccio il lancio del cappello! Se volete vi lascio il link per seguire la premiazione. Vi voglio bene, facciamolo insieme”.

La cerimonia è stata organizzata a Roma e ovviamente il due genitori non sono potuti mancare. Anche l’attore ha voluto tenere aggiornati i suoi fan scrivendo su Twitter “La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio”.

Leo dopo aver preso la maturità al liceo classico ha deciso di iscriversi all’università Americana John Kennedy per studiare Arte e Comunicazione. Ora ha raggiunto un obbiettivo molto importante per il suo futuro, chissà cosa avrà in serbo per lui la vita.

Voi cosa ne pensate?