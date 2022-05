Vediamo insieme come possiamo realizzare dei buonissimi pancake in un modo un po’ diverso dal solito al quale siamo abituati.

Oggi vi vogliamo proporre una nuova ricetta che vi lascerà senza parole per la facilità di esecuzione e per il risultato che è veramente una bomba, stiamo parlando della ricetta per i pancake.

Come questi non li avete mai mangiati, ne siamo assolutamente certi, e come sempre sono super veloci da fare e buonissimi, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo che cosa ci occorre per questa super ricetta.

Pancake leggeri come una nuvola: ecco il trucco!

Iniziamo con il dire che questi dolci prevedono l’utilizzo delle mele, si avete letto bene, non sono assolutamente i soliti pancake, anzi, ma sono super gustosi e davvero leggerissimi, ecco cosa ci occorre:

3 mele

3 uova

1 cucchiaino di cannella in polvere

8 gr di lievito per dolci

2 cucchiai di zucchero a velo

Sale

60 gr di stevia

45 ml di olio di semi

300 gr di farina 0

550 ml di latte Iniziamo con il procedimento vero e proprio setacciando per prima cosa la farina ed il lievito e mettiamo tutti insieme in un contenitore, poi inseriamo la stevia, il sale e per finire la cannella. Mentre in un altro contenitore mettiamo l’uovo, il latte e alla fine l’olio ed iniziamo ad amalgamare per bene con l’aiuto di una forchette o di una frusta a mano, in base a come preferite voi. Dobbiamo avere un composto omogeneo, una volta fatto questo uniamo i due contenitori e dovremmo avere un qualcosa di molto cremoso che per per momento mettiamo da una parte. Prendiamo quindi le mele, che ovviamente laviamo e sbucciamo, dobbiamo anche togliere il torsolo, tritiamole ed aggiungiamole alla nostra crema che avevamo creato qualche momento fa. Adesso prendiamo una padellina antiaderente che abbiamo sporcato con pochissimo olio e lasciamo riscaldare qualche momento, poi mettiamo dentro un cucchiaio del nostro composto e lasciamo cuocere per circa 3 minuti.