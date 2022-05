Vediamo meglio insieme come possiamo realizzare un gelato squisito anche non avendo la gelatiera in casa, che andrà a ruba in poco tempo.

La bella stagione è iniziata e con lei anche la voglia di mangiare un buon gelato sia perchè ci rinfresca ma anche perchè è un alimento che piace a grandi e piccini e che possiamo usare anche come sostituto di un pasto, se un giorno non vogliamo cucinare.

Ma se non abbiamo la gelatiera in casa e non abbiamo voglia di uscire, come possiamo fare? Ecco che arriviamo noi con una ricetta incredibile che vi farà impazzire e che ripeterete migliaia di volte durante l’estate.

Gelato senza gelatiera? Il migliore che tu puoi mangiare, provalo!

Iniziamo con il dire che il gusto che oggi prepariamo con voi è al limone, e dobbiamo far attenzione a comprare quelli biologici perchè avremmo bisogno della scorza grattugiata, ma vediamo che cosa ci occorre per questo gelato super cremoso:

4 scorze grattugiate di limone

120 ml di succo di limone

Colorante alimentare giallo

300 ml di latte condensato

375 ml di panna da montare

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria, prendendo e lavando i nostri limoni che andremmo a grattugiare in un piattino, e poi li tagliamo a metà e li spremiamo per il loro succo.

In una ciotola mettiamo il nostro latte condensato che abbiamo anche zuccherato e mescolato per bene insieme e poi uniamo il succo del limone, deve diventare un composto bello cremoso e liscio.

Adesso prendiamo la nostra panna da montare, che i precedenza avremmo messo in frigorifero insieme alla nostra ciotola e alle fruste e montiamola, deve essere a neve molto ferma, mi raccomando.

Quando è perfetta aggiungiamo il composto precedente ed amalgamiamo con una spatola con movimenti molto lenti e circolari, mi raccomando sempre dal basso verso l’altro per evitare che si smonti.

Possiamo, adesso, per dare il colore come al gelato che compriamo al negozio, aggiungere qualche goccia di colorante giallo e mescolare nuovamente, poi mettiamo il tutto dentro allo stampo per plumcake e cerchiamo di livellare.

Copriamo con una pellicola per alimenti e lasciamo nel nostro congelatore per almeno 8 ore, ma se lo facciamo questa sera per domani è assolutamente meglio, possiamo quindi prendere la nostra porzione di gelato e gustarlo quando preferiamo.

Successivamente preleviamo la porzione che desideriamo per trasferirla in un bicchiere e gustarla, possiamo mangiarlo quando preferiamo e non ci accorgeremo assolutamente che è stato preparato senza la gelatiera!