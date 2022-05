Mascia Ferri, eccola dopo 21 anni: è davvero irriconoscibile! Vi ricordate di lei al Grande Fratello? Oggi lavora lontana dalla tv.

Molto prima dell’avvento del Grande Fratello Vip, grande appeal sui telespettatori l’aveva la versione “nip”, ovvero con i partecipanti del reality show estranei al mondo dello spettacolo.

Vi ricordate di Mascia Ferri, partecipante della seconda edizione del Grande Fratello e soprannominata “la panterona” per la sua genuinità e schiettezza? Eccola oggi; a distanza di praticamente più di vent’anni dall’edizione del reality show.

Mascia Ferri, eccola dopo 21 anni: irriconoscibile!

Correva l’anno 2001 e, su Canale 5, andava in onda la seconda edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi; tra i partecipanti il pubblico conosceva anche Mascia Ferri, una spigliata 28enne bionda che ha conquistato il pubblico con la sua personalità.

La sua permanenza nella casa di Cinecittà è stata di circa due mesi e mezzo, dove Mascia è riuscita a farsi notare; dopo la partecipazione al reality show infatti, è stata chiamata a partecipare come inviata a programmi come Mezzogiorno in famiglia, Scherzi a parte e Controcampo.

Col tempo però, anche dopo essersi lasciata con Alessandro Lucacs (conosciuto proprio all’interno della casa) la Ferri si è allontanata dal mondo dello spettacolo ed ha formato una famiglia con un imprenditore, dedicandosi proprio alla gestione di locali col marito.

E’ proprio questa oggi la professione della Ferri, che oltre ad essere mamma di due figli è anche una brillante imprenditrice; superati i cinquant’anni, può dirsi sicuramente soddisfatta dello sviluppo sia personale che professionale della sua vita.

Di sicuro, i nostalgici della tv sorrideranno ripensando ai momenti in cui guardavano in televisione la Ferri nella casa del Grande Fratello; tutti gli ex-partecipanti di questo reality show suscitano molta curiosità da parte del pubblico, sempre entusiasta di sapere come si è sviluppata la loro vita.

Al momento, in tv a dominare la scena è però il Grande Fratello Vip, che a settembre tornerà su Canale 5 con una nuova edizione; chissà che in un futuro prossimo non ci sia di nuovo spazio anche per la versione “nip”.