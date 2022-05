Gelato: ecco le regole per mangiarlo e non ingrassare mai

Si può mangiare il gelato e non ingrassare? La risposta è sì. Andiamo a leggere quello che dovremmo fare per evitare di mettere su chili in eccesso.

Anche durante la dieta possiamo gustarci un buonissimo gelato, anche perché le temperature in questi giorni sono molto elevate.

La voglia di mangiare coni o coppette è sempre di più, ma qualche volta siamo frenati dalle calorie che hanno.

Ma oggi scopriremo che in realtà mangiare un gelato non è quello che ci fa ingrassare, ma bensì il modo in cui si mangia, i gusti ed anche l’orario. Se stiamo attenti a questi tre punti, si riuscirà a restare in forma.

Per prima cosa dovreste scegliere sempre il gelato artigianale, fatto con materie prima eccellenti. Prima di consumarne uno dovresti conoscere gli ingredienti con i quali sono fatti.

Gelati: come mangiarli e non ingrassare

Il gelato industriale, a differenza di quello artigianale, è ricco di grassi vegetali e tanti additivi di sintesi che alla fine sono questi quelli che fanno ingrassare.

Se non volete rinunciare ad un buon gelato, dovreste optare almeno uno alla frutta. Cercate di evitare quindi le creme in generale contengono fra l’altro anche uova e latte.

Un cono alla frutta apporta circa 100 calorie, mentre uno al cioccolato ne apporta circa il doppio.

Se proprio non potete rinunciare ad buon gelato al cioccolato, allora dovreste tenere in mente che anche l’orario in cui lo mangiare potrebbe farvi mettere su alcuni chili indesiderati. Si può mangiare al posto di un pasto completo, quindi a pranzo o a cena.

Inoltre, è importante ricordare che chi sta effettuando una dieta, dovrebbe consumare uno o due gelati alla settimana, dato che contengono comunque molto zucchero bianco raffinato.

Ci sono alcuni consigli che vi possiamo dare oltre a quelli sopra: si dovrebbe preferire la coppetta al cono; evitate di mangiare il gelato dentro la vaschetta, potreste non limitarvi; evitate, inoltre, panna montata e topping; abbinato al gelato dovreste mangiare insieme anche un piatto di insalata verde, in questo modo gli zuccheri verranno assorbiti.

Vi abbiamo fatto venire voglia di un buon gelato? Cercate di seguire i nostri consigli per non sentirvi in colpa!