Mara Venier è stata promossa e sbarca sulla Rai in prima serata

A quanto pare, Mara Venier è stata ufficialmente promossa: l’annuncio arriva dalla diretta interessata. Vediamo insieme i dettagli.

Nel corso della sua carriera, Mara Venier ha dimostrato di avere grande talento, carisma ed un’incredibile capacità di guadagnarsi l’affetto del pubblico. Gli appuntamenti pomeridiani con Domenica In, vantano sempre ottime percentuali di ascolti, cifre che danno filo da torcere alla concorrenza prodotta da Mediaset. Per questo motivo, nonostante le ripetute dichiarazione della conduttrice circa il desiderio di andare in pensione, la Rai ha dimostrato di non aver alcuna intenzione di assecondare la talentuosa zia Mara nella sua richiesta.

Come se non bastasse, dato il successo conquistato dalle puntate di Domenica In, i vertici della rete pubblica hanno deciso di promuovere Mara Venier. Sostanzialmente, invece di accontentarla – trovando una sostituta per il programma – hanno deciso di aumentare il lavoro della conduttrice. Del resto, sarà alquanto difficile trovare un talento pari al suo. L’annuncio è arrivato proprio dalla diretta interessata: a quanto pare, Mara Venier finirà sul palinsesto della prima serata.

Mara Venier in prima serata con Domenica In Show

Proprio come avvenne qualche anno fa per Barbara D’Urso, la quale venne promossa da Mediaset con Live non è la D’Urso – anche Mara Venier avrà il suo posto in prima serata con Domenica In Show. L’annuncio è arrivato direttamente dalla conduttrice, la quale ha ufficializzato la sua promozione in collegamento con il Direttore Rai, Stefano Coletta.

“Noi (in riferimento a Coletta) abbiamo la nostra prima serata il 27 maggio, la grande festa di Domenica In. Possiamo annunciarla perché ormai è sicura al 100%”. Così Mara Venier ha comunicato ai telespettatori la splendida notizia, tanto attesa dai fan sfegatati di Domenica In e della stessa conduttrice. Nel corso della puntata inoltre, Mara Venier ha ospitato Alessandro Cattelan – reduce del successo dell’Eurovision Song Contest – occasione durante la quale la conduttrice ha ammesso di aver predetto la vittoria dell’Ucraina già nel corso delle puntate precedenti.

Insomma, nonostante la lunga carriera, Mara Venier riesce a rimanere sempre sulla cresta dell’onda. La sua capacità di interazione con le vecchie e nuove generazione, le hanno permesso di conquistare l’affetto del pubblico nella sua totalità. Proprio per questo motivo, nessuno più di lei si meritava un posto in prima serata su Rai1.