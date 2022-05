Vediamo insieme quale puntata della prima stagione va in onda nella giornata di oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera italiana.

Anche oggi, 18 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, ovvero la soap opera che si svolge nel grande magazzino di moda milanese diventato super famoso.

Come sappiamo, in questo momento stiamo vedendo le repliche della prima stagione ma dalle varie voci sul web, sono iniziate le riprese della settimana che ci aspetta a settembre dove sembra ci saranno mille nuove avventure e soprattutto grandi ritorni.

Il paradiso delle signore: Vittorio viene pestato

Iniziamo con il dire che Pietro deve trovare un modo per far venire al suo magazzino le donne dopo le 17, ed in questo caso l’idea arriverà da Vittorio, utilizzando il bar come posto per organizzare degli aperitivi, anche grazie alla televisione che Quinto sta costruendo.

Pietro ovviamente è molto felice di quello che gli è stato proposto, ma prima che tutto possa essere perfetto, Vittorio si ritrova in un problema, Salvo, che è l’ex fidanzato di Teresa, arriva a Milano e vuole che la donna torni a casa con se.

Ma quando la vede, in momento dolci con Vittorio e capisce che è innamorata di lui, ma grazie all’aiuto di alcuni amici, lo picchierà a sangue, e sarà proprio la bella commessa ad aiutarlo.

Nel mentre, Carlo, non vede assolutamente di buon occhio il rapporto tra Pietro ed Andreina e cercherà di allontanare la figlia da Mori, ma in che modo? Sta pensando di colpirlo alle spalle.

Infatti decide di regalare alla coppia la casa che era destinata ad Umberto, ed in questo modo, l’uomo è assolutamente in imbarazzo, ma Pietro non si fa problemi e cerca di convincere la figlia a concedersi all’uomo.

La ragazza accetta le lusinghe dell’uomo, ma nel mentre, tra Silvana e Roberto l’amicizia continua e si vedranno in caffetteria per una commedia teatrale in televisione, e Clara continua a vedere Corrado di nascosto da tutti.

La relazione è assolutamente un punto in più per il Paradiso, perchè mentre sono in intimità all’interno del magazzino si rendono conto che è scoppiato un incendio, ma Clara trova le casse di contrabbando che ha nascosto Corrado.

Che cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.