Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della soap opera turca che sta andando in onda.

Anche oggi, 18 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, ovvero la soap opera che vede la vita di due famiglie intrecciarsi in modo sempre più particolare e complesso.

In questo momento Cesur è ricercato perchè è stato accusato di un omicidio ma siamo quasi certi che è stato incastrato e la sua dolce ex moglie lo sta cercando di aiutare, capiamo insieme cosa ci aspetta oggi.

Brave and Beautiful: Sirin sa chi ha ucciso il padre

Iniziamo con il dire che tutti stanno cercando di capire chi è stato ad uccidere Salih, ma nessuno, oltre a Riza, sa veramente chi ha premuto il grilletto per il colpo fatale, ovvero Tashin.

Ovviamente, in questo momento, l’uomo tiene assolutamente in pugno il cognato, perchè ha ripreso tutto con il cellulare dalla colluttazione fino allo sparo, quindi può essere ricattabile.

Ma non solo, è anche riuscito a far incastrare Cesur, mettendo il cadavere nel furgone che avrebbe utilizzato il giovane e facendo poi una telefonata alla Polizia per avvisare che è stato lui e che avrebbero trovato il corpo.

Sirin, in questo momento è disperata per la perdita del padre anche perchè è stato ucciso in modo feroce, ma la moglie di Kemal ha una sua idea, ovvero secondo lei è stato Riza ha compiere il tutto.

La bella sa perfettamente che tra i due non c’è mai stato del buon sangue, anzi, anche perchè l’uomo teneva in tensione Salih perchè avere una prova schiacciare contro di lui, ecco quindi che si confessa con Suhan.

La donna, cerca di convincere la giovane di avere un appuntamento con il procuratore per cercare di spiegare la situazione, anche perchè le sue parole potrebbero far cadere tutte le accuse su Cesur.

Cahide, poi ha stretto un accordo con Turan perchè rapisse Zafer, l’uomo è il padre del bambino ed ex compagno di Hulya, ed è convintissimo che stare insieme al figlio è un suo diritto.

La moglie di Korhan, che sembra non riesca a stare assolutamente lontana dai problemi decide di aiutarlo e di realizzare il piano che alla fine viene messo in atto.Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45. circa su Canale 5 per capire che cosa succederà adesso!