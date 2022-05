Talent: ecco quelli che saranno cancellati

Due talent musicali non sarebbero stati rinnovati: si va verso la loro chiusura? Andiamo a leggere le ultime indiscrezioni che abbiamo.

Due talent verso la chiusura? E’ che quello che i fan temono di più, ovvero di dover dire addio a due appuntamenti storici.

I talent show in questi anni hanno dato molto alla musica, basti pensare che proprio da questi posti sono usciti Alessandra Amoroso, Emma, Marco Mengoni e i Maneskin, che dopo aver vinto Sanremo hanno trionfato anche all’Eurovision Song Contest.

Però, le notizie sul web si stanno rincorrendo sempre di più e sembrerebbe proprio di dover dire addio a due talent.

TvBlog è stato il primo a lanciare questa notizia: Sky che produce X-Factor e Italia’s got Talent non avrebbe più intenzione di produrre nuove stagioni di questi show.

Due Talent Show verso la chiusura?

Fino a poco tempo fa, però, questi eventi televisivi erano molto apprezzati dal pubblico a casa, ma molto probabilmente verranno cancellati.

Il motivo ruota sempre intorno ai soldi: infatti, la piattaforma che li finanzia non sarebbe più intenzionata a versare tutti quei soldi, appunto, per produrli. Evidentemente, negli ultimi tempi non hanno garantito grandi ritorni in termini economici all’azienda.

Si legge sempre sul sito, che molto probabilmente questo sarà l’ultimo anno di X-Factor, dove i giudici sono stati già annunciati: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Alla sua conduzione, non sappiamo ancora chi ci sarà: l’anno scorso ha preso il posto di Alessandro Cattelan Ludovico Tersigni. Ma il pubblico è ancora affezionato al suo conduttore storico e starebbe chiedendo a gran voce il suo ritorno.

Lo stesso discorso vale per Italia’s Got Talent, che debuttò anni fa su Canale 5. Negli ultimi anni, però, Tu Si Que Vales sembrerebbe aver preso il posto, facendo ascolti altissimi.

Non sappiamo che decisioni si prenderanno in futuro: se queste scelte di ritornare a come erano gli show originali (vedi il ritorno di Fedez) sia solo un modo per dire addio oppure se si cerca di risollevare le sorti dei talent che stanno cadendo a pezzi.

Oramai non ci resta che aspettare e vedere quale decisione verrà presa in futuro. Voi cosa ne pensate dell’eventualità di cancellare, anche solo momentaneamente, i talent?