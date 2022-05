Allenamento rilassante? Ecco come unire le due cose in modo perfetto

Ti piacerebbe rimetterti in forma prima dell’inizio dell’estate? Devi assolutamente provare questo allenamento rilassante. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

Manca sempre meno alla fatidica prova costume, quindi se non sei ancora corso ai ripari, ti consigliamo di continuare a leggere questo articolo. Oggi infatti, vi sveleremo come funzionano alcuni esercizi per rilassare mente e corpo.

Sappiamo tutti che per risuscire a prendere questi fastidiosi centimetri di troppo è necessario iniziare a condurre uno stile di vita sano. Quindi la prima cosa da fare sarà sicuramente eliminare le cattive abitudini, come ad esempio mangiare cibi grassi e pieni di zuccheri e smettere di introdurre quantità eccessive di alcol nel nostro organismo.

Un’altra cosa fondamentale è cercare più acqua durante le giornate, generalmente gli esperti consigliano almeno 2 litri di acqua al giorno.

Infine, per fare in modo che il nostro corpo abbia un aspetto sano è necessario che anche la nostra mente sia rilassata. Per questo motivo, oggi vi sveleremo alcuni esserci che rilasseranno il nostro corpo e soprattutto la nostra mente.

Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamoli insieme.

Esercizi: ecco come rilassare il corpo e la mente

Come dicevamo, per cercare di perdere peso in modo funzionale, è necessario che anche la nostra mente sia rilassata.

Uno dei metodi migliori per permettere al nostro corpo di allontanare lo stress è sicuramente praticare attività fisica. Per questo motivo oggi vi sveleremo alcuni eserci che faranno rilassare sia la mente che il corpo.

Stiamo parlando dello yoga, in molti infatti sapranno che questi tipo di sport è in grado di dare enormi benefici al nostro organismo, grazie ad alcuni movimenti che aiutano a rilassare le articolazioni.

Le posizioni dello yoga sono infinite e generalmente hanno tutte nomi di animali o dei. Una delle più famose è sicuramente la posizione dell’albero, per svolgerla è necessario mettersi in piedi con le gambe leggermente divaricate e le braccia lungo i fianchi. Ora respirate e alzate piede sinistro restando in equilibrio. Poi appoggiate la pianta del piede sull’interno coscia e unite le mani in posizione di preghiera.

Un altro esercizio utile per rilassare mente e corpo è la mezzaluna, anche questa ha la stessa posizione di partenza della precedente. Per svolgerla alzate il braccio sinistro inspirando, poi espirate e flettete il busto a destra tenendo il braccio destro lungo il corpo e i fianchi paralleli. Ora rimanete in questa posizione e continuate a respirare.

Provare per credere, avrete sia dei miglioramenti fisici che una sensazione di relax totale. Voi cosa ne pensate?