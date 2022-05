Samuel Peron, il commosso ringraziamento dopo il lutto: il ballerino del programma di Milly Carlucci si commuove in tv.

Samuel Peron è conosciuto da tutti per essere uno dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle, storico programma di Milly Carlucci; col suo talento, ha conquistato il pubblico diventando uno dei più amati.

Di recente, Peron ha dovuto affrontare un lutto e così, tornato in televisione, ha voluto ringraziare tutti quanti per il sostegno ricevuto; il ballerino è apparso davvero molto commosso, ecco cosa è successo.

Samuel Peron, il commosso ringraziamento dopo il lutto: cosa è successo al ballerino

Oltre che a Ballando con le stelle, di recente abbiamo visto il ballerino protagonista a Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone dove Peron è ritornato nella scorsa puntata dopo il terribile lutto della mamma, la signora Giovanna.

Samuel era una presenza quasi fissa del talk show, ma a causa dell’improvvisa scomparsa della mamma è stato assente; a spiegarlo la stessa conduttrice, mettendo a conoscenza tutto il pubblico di cosa stava succedendo nella vita del ballerino.

Di ritorno al programma, Peron ha ringraziato sia la Bortone che tutte le persone che gli hanno mostrato vicinanza in questo complicato momento. “Ti voglio ringraziare per il messaggio che mi hai inviato in questa settimana molto complicata e voglio ringraziare anche tutte le persone che mi sono state vicine” le parole del ballerino.

Dopo il ringraziamento complessivo del ballerino, la conduttrice ha voluto sottolineare come tutto lo studio del programma gli voglia davvero bene. “Qui sei ritornato in famiglia” spiega la Bortone, che poi ha dedicato una lunga pagina all’Eurovision Song Contest 2022, recentemente vinto dai musicisti ucraini.

Oltre a Serena Bortone, anche la conduttrice di Buongiorno Benessere, Vira Carbone, ha voluto esprimere il suo sostegno al ballerino; Peron è infatti protagonista anche del programma del week-end di Rai 1. Nonostante il tragico momento, il ballerino ha ricevuto grandissimo affetto dalle persone che lo stimano e gli vogliono bene.