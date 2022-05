Ballando con le stelle, c’è un ritorno? Ecco la voce: i rumors sui possibili partecipanti alla nuova edizione del programma di Milly Carlucci.

La stagione televisiva 2021-2022 si sta per concludere e, in vista dell’estate, sia la Rai che Mediaset si prepara ad organizzare le nuove edizioni dei suoi programmi di punta.

Se per Mediaset c’è grande attesa circa il Grande Fratello Vip, che partirà a settembre, gli spettatori Rai aspettano il prossimo autunno Ballando con le stelle, con la nuova edizione che potrebbe vedere anche un ritorno; ecco i rumors sui possibili partecipanti.

Ballando con le stelle, c’è un ritorno? Ecco la voce sui partecipanti

Salvo clamorosi colpi di scena, il programma di Milly Carlucci tornerà con la prossima edizione ad inizio ottobre, più di preciso l’8; i fan sono curiosi di sapere quali saranno i nomi delle ‘stelle’ pronti a mettersi in gioco in pista e, magari, a raccogliere la coppa vinta lo scoro anno da Arisa e Vito Coppola.

Stando ad alcune voci, sembrerebbe che la Carlucci stia pensando ad un possibile ritorno; l’indiscrezione viene riportata dal settimanale Vero Tv e parla di una nuova partecipazione al programma di Carol Alt, attrice e modella americana 61enne.

L’Alt ha già partecipato a Ballando nel 2009, quando in coppia con Raimondo Todaro non fece un percorso così brillante; a trionfare in quell’edizione Emanuele Filiberto, guidato da Natalia Titova.

Qualora l’attrice fosse davvero riaggiunta al cast, sarebbe la prima volta in assoluto per il programma che un partecipante ha l’occasione di gareggiare due volte; la Carlucci potrebbe fare uno strappo alla regola, come d’altronde fatto per Albano e le sue precedenti apparizioni a reality show (solitamente, la Carlucci preferisce stelle ‘a digiuno’ di reality).

Carol Alt tornerà davvero? Intanto, in questi giorni sono spuntate anche altre voci circa i possibili partecipanti della nuova edizione, che potrebbero essere davvero nomi sorprendenti.

Paola Barale, Bianca Guaccero, Violante Placido, Beppe Convertini ed Emanuel Caserio sarebbero tutti in lizza per scendere in pista, così come Michelangelo Tommaso, Monica Marangoni e addirittura la ‘zia’ Mara Venier.