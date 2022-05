One Chicago: ecco quando e dove torna in tv!

Gli Show “One Chicago” stanno per approdare in Italia con le nuove puntate. Quando e dove si potranno vedere?

Quest’anno Sky ha fatto un grande regalo per tutti gli appassionati degli show ideati da Dick Wolf. Chicago Fire 10, Chicago PD 9 e Chicago Med 7 stanno per tornare in onda con i loro nuovi episodi.

Le putante si erano interrotte a metà stagione, lasciando quindi tutti i loro fan incuriositi su come si evolvevano le storie.

Dal 24 maggio, quindi si potranno vedere i nuovi episodi dei tre show ideati da Dick Wolf. Ma non solo: Sky si è comprato tutti i diritti su queste serie tv e quindi da una possibilità in più ai suoi fan di poter vedere dall’inizio Chicago Fire, Chicago Pd e Chicago Med.

Si potranno rivivere tutti gli amori e la vita professionale degli uomini e delle donne della Caserma 51, del Distretto 21 (in particolar modo della squadra dell’Intelligence) e dei medici del Med. Per chi ne avesse nostalgia, insomma, Sky ha fatto questo bel regalo.

One Chicago: quando andranno in onda le nuove puntate in Italia?

Dal 24 maggio invece, sarà possibile vedere cosa succede in questi nuovi episodi delle tre serie tv. Tante storie nuove e tanti personaggi ci aspettano per farci passare qualche ora di svago.

I tre show stanno avendo molto successo, sia in America che qui in Italia. A causa del Covid non è stato possibile fare dei cross over, come in passato ci hanno abituato, soprattutto tra Fire e PD.

Ma non escludono la possibilità di farne uno con il nuovo anno televisivo. Ormai manca sempre meno ai finali di stagione, che avverranno il 18 maggio, in America. Ed hanno già annunciato il ritorno di 2 grandi personaggi nella Caserma 51: Casey e Brett.

Certo, non sappiamo ancora succederà, ma è stato già svelato che faranno il loro ritorno per il matrimonio degli “Stelleride” e per loro ci saranno dei nuovi guai in vista.

I fan sono abituati ad aspettarsi di tutto negli episodi finali di stagione dei 3 show: cosa hanno organizzato questa volta per Chicago Fire 10, Chicago PD 9 e Chicago Med 7?

L’unico modo di scoprirlo è guardare le puntate dei tre show, in onda dal 24 maggio 2022.