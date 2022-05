Serie Tv: i 3 finali di stagione che stai aspettando

Maggio porta via con sé anche molte serie tv, come Chicago Fire 10 e Grey’s Anatomy 18 e The Resident? Come finiranno questi show?

Manca pochissimo alla fine delle stagioni delle serie tv Grey’s Anatomy 18, Chicago Fire 10 e The Resident. Molti fan aspettano con ansia l’arrivo di queste puntate, dato che in tutti e 3 gli show torneranno alcuni personaggi che hanno lasciato la serie.

Cosa ci dovremmo aspettare nel finale di stagione? In The Resident tornerà l’infermiera Nic Nevin, morta in seguito ad un incidente d’auto all’inizio di questa stagione.

Nella puntata finale, che andrà in onda in America il 17 maggio, tornerà quindi con dei flashback. Forse proprio questi ricordi aiuteranno il Dr. Conrad Hawkins ad andare avanti anche senza la moglie, dato che ha davanti a sé due nuovi interessi amorosi.

Per quanto riguarda Chicago Fire 10, invece, torneranno due dei personaggi principali della serie ideata da Dick Wolf.

Finali di stagione per The Resident, Chicago Fire 10 e Grey’s Anatomy 18

Il capitano Matt Casey tornerà alla Caserma 51 con la sua fidanzata Sylvie Brett, per uno degli eventi che tutti i fan dello show stavano aspettando: il matrimonio del tenete del Camion 81, Stella Kidd, e del tenente della squadra 3, Kelly Severide.

Ma come già accentato da l’EP Andrea Newman questo matrimonio sarà “molto caotico”. Casey e Brett sono molto innamorati l’uno dell’altro, ma per loro sono in arrivo altre sfide, che dovranno affrontare insieme. E sembrerebbe che Sylvie sia tornata per restare. Sarà veramente così?

A Grey’s Anatomy 18, infine, torneranno due dei personaggi più amati di tutta la serie. Stiamo parlando di Jackson Avery e April Kepner: mentre i fan hanno salutato quest’ultima alla fine della 14° stagione, Avery ha lasciato alla fine della scorsa.

Ed ora ci si chiede: i due sono tornati ad essere una coppia? È quello che sperano con tutto il cuore il fan dello show ideata da Shonda Rhymes. Ma con lei, tutto è possibile!

Si è sentita molto la mancanza di questi grandi attori e i fan sperano che questo ritorno possa significare che i due siano tornati insieme.

Allora, siete curiosi di vedere come finiranno le tre serie, The Resident, Chicago fire 10 e Grey’s Anatomy 18? Il ritorno di questi personaggi riuscirà a risollevare gli show?