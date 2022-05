Scarpe che puzzano? Come eliminare l’odore con 3 scarti dalla cucina

Se hai notato che le tue scarpe emanano un odore sgradevole, devi assolutamente leggere questo articolo. Infatti oggi vi sveleremo il trucco per eliminare la puzza dalle tue calzature. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa serve.

Sarà capitato a tutti di percepire un cattivo odore proveniente dalle scarpe, spesso accade dopo una lunga camminata sotto il sole, oppure dopo una giornata di lavoro. Questo può generare una serie di imbarazzi, ma non preoccupatevi, da oggi non avrete più questo problema.

La prima cosa che facciamo dopo una giornata stancante è rimuovere le scarpe e sdraiarci sul divano. Purtroppo, in alcuni casi la puzza delle scarpe si fa sentire, spesso non basta metterle sul balcone, nella maggior parte dei casi l’odore non scomparirà.

Questo problema affligge sempre più persone ed è del tutto comune, le motivazioni possono essere varie e non si tratta di una cattiva igiene. Le scarpe possono puzzare perché sono di bassa qualità, oppure perché ricicliamo lo stesso paio di calze.

Quando il piede suda e non traspira, possono formarsi dei batteri che emanano questo cattivo odore. Scopriamo insieme cosa fare per risolvere il problema.

Scarpe puzzolenti? Ecco come fare

Se hai notato un cattivo odore proveniente dalle scarpe, la prima cosa da fare è sicuramente lavarle. Sarebbe meglio a mano e non in lavatrice, evitando così di rovinarle. Se la puzza dovesse non scomparire possiamo optare di utilizzare 3 trucchi infallibili.

Per lavare le scarpe dovete prendere una bacinella con dell’acqua calda e aggiungere sapone di Marsiglia e bicarbonato. Ora mettetele a mollo per circa 30 minuti. Ora strizzate le solette ed eliminate l’acqua in eccesso. Ora fatele asciugare all’aria aperta e in un zona senza sole.

Per fare in modo che le scarpe non emanino nessun odore sgradevole dovete utilizzare dei trucchi naturali a base di 3 scarti di cucina. Mettete delle bucce di limone, arance e mandarini all’interno delle scarpe e lasciatele un’intera giornata in balcone.

Gli agrumi sono noti proprio per via del loro profumo che travolge tutta la casa, inserendo le bucce all’interno delle scarpe, riusciranno ad eliminare completamente il cattivo odore. Voi cosa ne pensate?