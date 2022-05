Seggiolino: sai come pulirlo veramente? Eccolo

Seggiolino, sai come pulirlo veramente? Ecco il modo: i trucchi per avere l’accessorio dell’auto sempre igienizzato per i bambini.

Quando si diventa per la prima volta genitori, la nostra auto scopre un accessorio che fino a quel momento, probabilmente, non aveva mai ospitato al suo interno: il seggiolino.

Fondamentale per portare i bambini piccoli come passeggeri, oltre che sia fissato bene è importante anche che il seggiolino sia sempre pulito, in modo tale da farci dormire sonni tranquilli. Sai come farlo veramente? Ecco i trucchi.

Restando in macchina, il seggiolino è esposto a polveri e altre sostanze contaminanti; inoltre, il nostro bambino potrebbe spesso sporcarlo lui stesso. E’ importante dunque essere costanti nella pulizia, onde evitare la proliferazioni di muffe, funghi e batteri.

Ma come fare per lavarlo al meglio senza però rovinarlo? Più facile il discorso se si tratta di un seggiolino sfoderabile, molto meno se il modello non è quello; in ogni caso, esistono vari ‘trucchi’ per ottenere il massimo risultato.

Nel caso sia sfoderabile, tutto ciò che bisogna fare è smontare il seggiolino, aspirare le briciole e la polvere e poi sfoderarlo; a quel punto, il telaio può essere pulito con un panno, mentre l’imbottitura (se la stessa lo consente) si può mettere direttamente in lavatrice con un lavaggio delicato a basse temperature.

Una volta lavata, l’imbottitura va lasciata asciugare al sole, senza metterla nell’asciugatrice; a quel punto, quando sarà asciutta, si può tranquillamente rimettere sul telaio.

Diverso il discorso se il seggiolino che avete acquistato non è sfoderabile; in questo caso, vengono in nostro soccorso un panno e del bicarbonato di sodio. Si possono infatti strofinare le varie macchie con acqua e bicarbonato oppure direttamente a secco, per un trattamento simile a quello che si riserva ai materassi; anche qui, possiamo poi aspirare per togliere briciole e polvere.

Con queste accortezze, il seggiolino della nostra auto sarà sempre pulito e pronto ad ospitare il nostro bambino per vari viaggi, più o meno lunghi a seconda del caso.